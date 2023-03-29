هل يعاني منتخب الشاطئية تجاهل اتحاد الكرة

طالب رياضيون اتحاد الكرة بضرورة الاهتمام بمنتخب الكرة الشاطئية قبل مشاركته في كأس العالم المقامة في ضيافة الإمارات على شواطئ دبي، خلال الفترة من 16 إلى 26 نوفمبر المقبل (الإمارات 2023)، معتبرين أن حصول «الأبيض» على المركز الرابع في بطولة كأس آسيا التي اختتمت، أخيراً، في تايلاند، يعد بمثابة جرس انذار دق ناقوس الخطر لهذا الفريق، الذي يستعد للمشاركة في أكبر بطولة على مستوى العالم في هذه اللعبة، خصوصاً أنه سبق له تحقيق إنجازات عالمية.

يذكر أن منتخب الإمارات شارك ثماني مرات في بطولة كأس آسيا، ونجح في حصد لقبها مرتين عامي 2007 و2008، ثم نال لقب وصيف قارة آسيا مرتين في نسختي 2017 و2018، لكن خلال مشاركته الأخيرة في كأس آسيا 2023 في تايلاند جاء في المركز الرابع بعدما حقق الفوز في دور المجموعات على أوزبكستان (4 - صفر)، وماليزيا (4-2)، بينما خسر أمام إيران (2-7)، وتأهل للدور ربع النهائي للبطولة، ونجح في التغلب على منتخب تايلاند (4 -2)، ليلاقي بعدها منتخب اليابان في الدور نصف النهائي، ولكنه خسر بنتيجة (1-5).

واعتبر الرياضيون أن المنتخب يعاني تجاهل اتحاد الكرة منذ فترة ليست بالقصيرة، ولا توجد استراتيجية واضحة للحفاظ على إنجازاته التي تحققت في السابق، والتي تراجعت في السنوات الأخيرة.

ووضع لاعبون ومدربون وإداريون سابقون، تحدثوا إلى «الإمارات اليوم»، خارطة الطريق لـ«أبيض الشواطئ» قبل المونديال المقبل، داعين إلى ضرورة وضع برنامج قوي للمنتخب الوطني، يتمثل في إقامة نشاط محلي منتظم على مستوى الشواطئ ومعسكرات دائمة للفريق، واللعب مع منتخبات عالمية، وحل المشكلات التي يُعانيها اللاعبون والتي كانت سبباً في تراجع مستوى النتائج.

• رياضيون يقترحون حلولاً ويضعون خارطة الطريق قبل كأس العالم.



•لا توجد استراتيجية واضحة للحفاظ على إنجازات المنتخب.

المازمي: تجنيس 3 لاعبين

هو الحل يرى المدير الفني السابق لمنتخب الكرة الشاطئية، محمد المازمي، أن «الأبيض» حقق أفضل ما يُمكن تحقيقه في البطولة الآسيوية، عطفاً عن ضعف فترة التحضير لهذه البطولة، التي ضمت أفضل منتخبات القارة الصفراء، باعتبارها مؤهلة لمونديال الشاطئية في الإمارات خلال هذا العام.

وقال: «عشت مع هذا الجيل من اللاعبين فترات ليست قصيرة، وأدرك جيداً حجم الجهد والعطاء اللذين يقدماه للمنتخب الوطني في ظروف بالغة الصعوبة، ولو توافر القدر المطلوب من الدعم والإمكانات فسيذهب «الأبيض» إلى مكان بعيد ليس آسيوياً فقط، بل عالمياً أيضاً».

واقترح المازمي على المسؤولين في اتحاد الكرة، أن يتم تجنيس ثلاثة لاعبين لدعم المنتخب الوطني في مونديال الشاطئية.

وقال: «معظم المنتخبات الكبيرة في كرة الشاطئية دعمت صفوفها بعدد من اللاعبين المجنسين، وفي مقدمتهم اليابان التي تُعدّ من المصنفين الأوائل».

وتابع المازمي: «منتخبنا الوطني يحتاج إلى كثير من العمل في الفترة المقبلة، وقبل انطلاق المونديال، وأهم ما نحتاج إليه نشاط محلي دائم، ومعسكرات مستمرة، وخوض مباريات ودية بأكبر عدد ممكن، لإكساب اللاعبين خبرة المباريات الكبيرة في محفل مثل هذا».

محمد الكوس:

الحصول على المركز الرابع لا يكفي الطموحات أكد مدير المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية الأسبق، محمد الكوس، أن الحصول على المركز الرابع في بطولة أمم آسيا الأخيرة للشواطئ، لا يكفي طموحات أبناء اللعبة، أو الجماهير التي تعودت على الانتصارات الدائمة لـ«الأبيض» آسيوياً وخليجياً وعربياً وأيضاً عالمياً.

وقال: «التبرير بقلة الإعداد لا يعكس من وجهة نظري سوى أمر واحد، وهو أن اتحاد الكرة ومسؤوليه غير مهتمين بهذا المنتخب على الإطلاق، وأن هدفهم الأول هو المشاركة لمجرد المشاركة دون المبالاة بتاريخ هذا المنتخب آسيوياً».

وأشار: «المنتخب ينتظره استحقاقات مهمة والمشاركة في كأس العالم تتطلب من اتحاد الكرة أن يتكاتف حول المنتخب بصورة أكبر، وأوصيهم أولاً بحل مشكلات اللاعبين لتكون ذهنيتهم أكثر صفاءً، مع إقامة معسكرات طوال الفترة المقبلة، وخوض العديد من المباريات الودية مع منتخبات من المصنفين الأوائل عالمياً، ومن دون ذلك سيكون ظهورنا ضعيفاً في المونديال».

بخيت سعد: علينا أن نتعلم

من البرازيل وروسيا قال نجم منتخب الكرة الشاطئية الأسبق وأحد أفراد الجيل الذهبي، بخيت سعد، إن «تذبذب مستوى ونتائج الفريق الوطني في السنوات الماضية، بسبب ضعف التخطيط للمستقبل».

وأضاف: «منتخبات مثل البرازيل وروسيا، تراها طوال الوقت قوية ولا تضعف بمرور الزمن، لأن لديها خطط طويلة المدى بإعداد أجيال تتسلم الراية من بعضها بعضاً، ونشاطات محلية على مدار العام، ويمتلكون لاعبين محترفين في الخارج بأعداد غير قليلة، هذه الأمور ساعدت تلك المنتخبات على أن تكون في كل البطولات التي تلعب فيها».

وأشار: «كرة القدم الشاطئية لم تعد مثل الأول، فقد أصبحت قوة الفرق متوقفة على العناصر الشابة التي تملك قوة جسمانية هائلة، ولديها مخزون من الخبرات اكتسبته من الاحتكاك الدائم، سواء في البطولات الرسمية، أو عبر المباريات الودية، فكرة القدم الشاطئية بها بعض التفاصيل البسيطة التي تصنع الفارق في المباريات والبطولات، وإذا لم نهتم بتلك التفاصيل، فلن نُحقق النتائج التي نرجوها».

وأكمل: «المنتخب حقق المركز الرابع في بطولة آسيا الأخيرة، ولو لم نكن سنستضيف المونديال لكان (الأبيض) خارج البطولة، على اعتبار أن المنتخبات الثلاثة الأوائل في البطولة القارية هي من ستتأهل للمونديال، وبالتالي فإن حصولنا على المركز الرابع ليس مجدياً من الناحية العملية».

• نتائج منتخب الشاطئية في كأس العالم

2007: المركز الـ14

2008: المركز الـ10

2009: المركز الـ10

2015: المركز الـ15

2017: المركز التاسع

2018: المركز الـ12

2019: المركز الـ13

• نتائج منتخب الشاطئية في كأس آسيا

2006: الخامس

2007: البطل

2008: البطل

2011: الرابع

2013: الثالث

2015: الخامس

2017: الوصيف

2019: الوصيف

2023: الرابع نتائج

• منتخب الشاطئية في بطولة القارات

2011: المركز الرابع

2012: المركز الثالث

2013: المركز الثالث

2014: المركز الرابع

2015: المركز الرابع

2016: المركز السابع

2017: المركز الخامس

2018: المركز السابع

2019: المركز الثالث

2021: المركز الثامن

2022: المركز الرابع