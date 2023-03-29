العين يرفع درجة الجاهزية لمواجهة شباب الأهلي المصيرية

رفع فريق العين درجة التحضيرات استعداداً للمواجهة التي تجمعهم مساء يوم السبت المقبل بضيفه شباب الأهلي ضمن الجولة 21 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وأجرى الفريق مساء أول من أمس حصة تدريبية على استاد خليفة بن زايد استمرت قرابة ساعة بمشاركة جميع اللاعبين، عدا الدوليين الذين سينضمون للتحضيرات خلال مران اليوم وغدٍ، وذلك بعد فراغهم من المشاركة مع المنتخبات.

وركز مدرب الفريق، الأوكراني سيرجي ريبروف، على رفع معدل اللياقة لدى اللاعبين وتصحيح الأخطاء، وكان المران بدأ بالركض حول الملعب وأداء بعض التدريبات لفك العضلات، ومن ثم التدرج لاحقاً بأداء تدريبات الكرات المعكوسة قبل أن يقسم اللاعبين إلى مجموعتين لأداء جمل تكتيكية في طرف الملعب، في حين خضع ثنائي الحراسة محمد بوسندة وسلطان المنذري لتدريبات شاقة بواسطة المدرب الروماني دان زدرينكا.

وكان الفريق قد خاض تجربة ودية يوم الجمعة الماضي مكونة من ثلاثة أشواط أمام فريق نادي يونايتد إف سي المنتمي لدوري الدرجة الثانية، وهي المواجهة التي انتهت بهدف نظيف سجله المدافع سعيد أحمد، وخلال اللقاء أتاح المدرب الفرصة لمشاركة 18 لاعباً من بينهم لاعبو الفريق الرديف.

على جانب آخر، ستتسبب الإصابة التي تعرض لها مهاجم فريق العين كايو كانيدو خلال مشاركته مع المنتخب الوطني، والتي شخصت على أنها خلع في الكتف، في غيابه عن مواجهة «فرسان دبي»، ما قد يحرم اللاعب مؤقتاً خوض المباراة الـ400 في مسيرته الرياضية والـ100 مع العين، إذ كانت مواجهة النصر في الجولة الماضية سجلت الظهور رقم 399 للاعب في مشواره الرياضي، من بينها 123 مباراة بقميص بوتافوجو البرازيلي.

كايو: «الأبيض» على الطريق الصحيح

قال مهاجم فريق العين كايو كانيدو في حديثه لصحيفة «جلوبو» البرازيلية، تعليقاً على خوضه حتى الآن 399 مباراة وهو بعمر الـ32: «الشعور على أفضل ما يكون. الوصول للمباراة رقم 400 في مسيرتي والـ100 مع العين تؤكد أن اجتهادي لم يذهب سدى. أنا أحاول دائماً أن أبذل قصارى جهدي وأحاول أن أكون محترفاً مثالياً من أجل أن أكون جاهزاً دائماً. لا أكاد أتعرض للإصابات، وهو أمر إيجابي ساعدني في الوصول لهذا العدد من المباريات، وبالتأكيد لم يكن أمراً سهلاً». وأكد اللاعب الذي ينتهي عقده مع نهاية الموسم الحالي، أن حلم التأهل لكأس العالم لايزال حياً، وأنهم سيجتهدون لقيادة «الأبيض» للنهائيات. وأضاف: «حالياً لدينا استحقاق في العام المقبل هو كأس آسيا، وعلينا العمل من أجل الفوز به. بالنسبة لكأس العالم سأكون في سن الـ35 من عمري، وطالما أني لاعب محترف فبالتأكيد سأعمل على أن أكون جاهزاً لتقديم كل ما لدي لمساعدة المنتخب على التأهل». وأوضح أن زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 ستزيد من فرص «الأبيض» في التأهل. وقال: «الحلم لم يتحقق في 2022 رغم أننا كنا قريبين. بالتأكيد هذا الحلم لايزال قائماً، وليس بعيداً، خصوصاً مع زيادة عدد المنتخبات». واختتم: «في النسخة الماضية فزنا في الجولة الأخيرة على كوريا الجنوبية، وقدمنا مباراة جيدة أمام أستراليا. حالياً مازال أمامنا طريق طويل لنقطعه. المنتخب حالياً يضم لاعبين جدداً، ونحن على الطريق الصحيح، ومتحفزون لما هو قادم».