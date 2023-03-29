كوزمين يرفض رمي المنديل رغم ابتعاد الشارقة بفارق 7 نقاط

يرفض مدرب فريق الشارقة، الروماني كوزمين، «رمي المنديل» في دوري أدنوك للمحترفين، رغم ابتعاد فريقه بفارق سبع نقاط عن شباب الأهلي المتصدر حتى الآن، بعد مرور 20 جولة من المسابقة، في حين أن رصيد الشارقة 38 نقطة، وأصبح حالياً في المركز الخامس في ترتب فرق المنافسة خلف كل من شباب الأهلي (45 نقطة)، والعين (40 نقطة) والوصل (40 نقطة)، والوحدة (40 نقطة)، وبات يحتاج إلى مفاجآت كبيرة للعودة إلى الصدارة، علماً أن الشارقة حقق منذ بداية الموسم الحالي، لقب بطولتي كأس رئيس الدولة بعد تفوقه على الوحدة في المباراة النهائية، وكأس السوبر الإماراتي، إثر انتصاره على العين في المباراة النهائية.

وكان مدرب الشارقة كوزمين، قد قال في تصريحات صحافية عقب مباراة الفريق الأخيرة أمام البطائح التي حقق فيها الفريق الفوز 3-صفر، إنه في حال تمكن الشارقة من الفوز على الوحدة في الجولة المقبلة، فإن جميع المباريات المقبلة ستكون حاسمة، مشدداً على أهمية استمرار فريقه بالعمل والمنافسة.

وخاض الشارقة حتى الآن 20 مباراة في الدوري، فاز في 11 مباراة، وتعادل في خمس، وخسر في أربع، أمام الوصل والوحدة والجزيرة وخورفكان.

وتبقت للشارقة ست مواجهة مهمة يحتاج فيها إلى حصد جميع نقاطها الـ18، إذ سيلتقي في الجولة المقبلة مستضيفه الوحدة، ويستضيف في الجولة الـ22 الظفرة، ويصطدم خلال الجولة الـ23 خارج ملعبه بفريق العين، ثم يستضيف في الجولة الـ24 اتحاد كلباء، ويلعب في الجولة الـ25 وقبل الأخيرة على ملعبه أمام فريق دبا، فيما يحل ضيفاً على النصر في الجولة الـ26 وهي الجولة الأخيرة للدوري هذا الموسم.

وحال تمكن الشارقة من الفوز بمباراته المقبلة أمام الوحدة، وفي الوقت نفسه تعثر شباب الأهلي الذي سيصطدم بمضيفه العين في الجولة نفسها، فإن الشارقة سيكون قلص الفارق بينه وبين شباب الأهلي إلى أربع نقاط، لكن في حال تعثر الشارقة وتفوق شباب الأهلي أمام العين، فإن الفارق سيزداد إلى 10 نقاط كاملة.

وفي كل الأحوال، فإن الشارقة سيكون أمام تحد كبير خلال الجولات الست المتبقية، وعليه أن يستعيد بريقه، وأن يثبت جدارته بقوة في العودة إلى صلب المنافسة مجدداً على لقب الدوري.

واستقطب الشارقة هذا الموسم مجموعة من أبرز النجوم العالميين الذين كان يعول عليهم في حصد لقب بطولتي الدوري، إذ تعاقد مع المهاجم الإسباني باكو الكاسير، ولاعب نادي برشلونة السابق البوسني ميراليم بيانيتش، والمدافع اليوناني مانولاس، إلى جانب مهاجم الرأس الأخضر جورج دجانيني، والبرازيلي كايو لوكاس أيضاً.

من جانبه، أكد اللاعب الدولي السابق المستشار القانوني، سالم حديد، أن الشارقة لايزال حتى الآن في صلب المنافسة، كون فارق النقاط السبع بينه وبين شباب الأهلي المتصدر ليس كبيراً، لكن يجب عليه في الوقت ذاته أن يخوض كل مباراة مقبلة في الدوري على اعتبار أنها مباراة كؤوس، وأن يكشف الفريق خلال الجولات المتبقية في الدوري عن مدى شراسته وقوته، محذراً في الوقت ذاته من أن أي تهاون قد يبعد الفريق عن المنافسة مثلما حدث في الفترات السابقة التي خسر خلالها الشارقة مباريات سهلة، مشيراً إلى وصفه بلعبة الكراسي بين الفرق التي تتنافس على الصدارة، وهي شباب الأهلي والعين والوصل والوحدة والشارقة وحتى عجمان، وأن الشارقة بإمكانه دخول صراع المنافسة، مشدداً على أهمية حديث مدرب الشارقة كوزمين بعدم رمي «الفريق للمنديل» حتى آخر جولة في الدوري.

وقال سالم حديد لـ«الإمارات اليوم»: «كل مباراة من المباريات الست المتبقية لها أهميتها، لذلك فإنه بغض النظر عن نتائج الفرق الأخرى فإن على الشارقة أن يخدم نفسه بنفسه».

وأشار سالم حديد على أهمية أن يستغل الفريق في المباريات المقبلة عاملي الأرض والجمهور، معتبراً أن المباريات الكبيرة التي خسرها الفريق كانت على أرضه، سواء أمام الوصل أو الوحدة أو الجزيرة، معتبراً أنه يجب أن تكون «الأرض خطاً أحمر» بالنسبة للشارقة، إذ يجب أن تعمل الفرق التي تلعب أمام الشارقة على أرضه ألف حساب للشارقة، وليس العكس.

وأضاف: «في حال أراد الشارقة أن ينافس على الصدارة، وعلى لقب البطولة، فإنه عليه عدم تقديم أي هدايا لمنافسيه».