المنتخب يخوض «ودية» تايلاند اليوم.. الوجوه الشابة حاضرة

يخوض منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم مواجهة ودية مهمة أمام نظيره منتخب تايلاند، عند الـ10 من مساء اليوم على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي، خلال معسكره الداخلي الحالي، وتعد هذه المباراة الودية الثانية التي يخوضها المنتخب خلال معسكره الحالي، بعدما كان قد واجه نظيره منتخب طاجيكستان السبت الماضي، وانتهى اللقاء بالتعادل دون أهداف.

وتأتي هذه التجارب الودية والمعسكر الإعدادي الحالي في إطار الاستعدادات للاستحقاقات الخارجية المقبلة، أبرزها نهائيات كأس آسيا 2023، والتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، علماً أن آخر لقاء جمع بين منتخبي الإمارات وتايلاند انتهى بفوز الإمارات 3-1، وكان ذلك ضمن الجولة السابعة للمجموعة السابعة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وستكون الوجوه والعناصر الشابة حاضرة في مباراة اليوم، بعدما شاركت في المباراة السابقة أمام طاجيكستان، من بينهم مدافع نادي الجزيرة عبدالله إدريس الذي شارك ضمن التشكيلة الأساسية، إلى جانب كل من المهاجم الصاعد أحمد عامر والمدافع عبدالله الكربي وبلال عبدالله ويوسف المهيري من نادي عجمان، الذي ينضم لأول مرة.

وقرر الجهاز الفني للمنتخب أمس، ضم كل من لاعب وسط نادي العين خالد البلوشي، ومهاجم نادي النصر عبدالله أنور إلى معسكر المنتخب.

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا من خلال مباراة اليوم أمام تايلاند إلى الوقوف أكثر على مستويات اللاعبين الذين تم اختيارهم في القائمة الجديدة التي ضمت 21 لاعباً، خلال المعسكر الحالي، وفي الوقت نفسه فإنه يسعى إلى تطبيق بعض الخطط الفنية والتكتيكية والاستقرار على بعض العناصر التي يمكن أن تستمر مع المنتخب خلال المرحلة المقبلة، في حال بروزها بمستوى فني مقنع خلال المعسكر الإعدادي الحالي الذي يختتم غداً.

وعكف المدرب أروابارينا خلال الفترة الماضية على اختيار بعض العناصر والوجوه الشابة لضمها إلى المنتخب في إطار مساعيه لإحداث تغيير إيجابي جديد.

ويأمل الشارع الرياضي رؤية منتخب إماراتي لديه شخصية قوية ويختلف تماماً عن المنتخب السابق، الذي ظهر في بطولة كأس الخليج العربي الأخيرة بأداء باهت وصورة مهزوزة.

ورغم أن المنتخب لم يظهر خلال مباراته الودية الأخيرة أمام طاجيكستان بالمستوى الفني المقنع إلا أن التجربة في حد ذاتها كانت مفيدة، خصوصاً في هذا التوقيت المهم الذي يسعى من خلاله الجهاز الفني للاعتماد على عناصر بديلة، في ظل غياب عناصر مؤثرة في صفوف المنتخب، فقد شهدت القائمة الحالية استبعاد 11 لاعباً، بعدما انضم إليهم لاعب العين كايو كانيدو، الذي تعرض إلى خلع في مفصل الكتف والترقوة خلال مباراة طاجيكستان، وكذلك لاعب اتحاد كلباء سلطان عادل إضافة إلى 9 لاعبين كان قد تم استبعادهم سابقاً من القائمة لظروف الإصابات، أبرزهم هداف المنتخب ونادي الجزيرة علي مبخوت، وبندر الأحبابي (العين)، وشاهين عبدالرحمن وخالد الظنحاني (الشارقة)، ووليد عباس وأحمد جميل ويحيى الغساني (شباب الأهلي)، وعلي صالح (الوصل)، وحسين مهدي (النصر).

ويعد المعسكر الحالي في أبوظبي أول تجمع للمنتخب منذ مشاركته الأخيرة في «خليجي 25» التي أقيمت مدينة البصرة العراقية في ديسمبر الماضي، وودع المنتخب منافساتها منذ الدور الأول، بعدما حل في المركز الأخير في ترتيب المجموعة الثانية.

• مباراة «الأبيض» مع طاجيكستان انتهت بالتعادل من دون أهداف.