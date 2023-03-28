مباريات اليوم
ودي
المنتخب الوطني - تايلاند 22:00
كوريا الجنوبية - أوروغواي 15:00
الأردن - الفلبين 22:30
ألمانيا - بلجيكا 22:45
الكويت - طاجيكستان 23:00
الأرجنتين - كوراساو 00:00
تصفيات يورو 2024
جورجيا - النرويج 20:00
إسكتلندا - إسبانيا 22:45
تركيا - كرواتيا 22:45
ويلز - لاتفيا 22:45
تصفيات أمم إفريقيا
مالاوي - مصر 17:00
موزمبيق - السنغال 20:00
ليبيا - تونس 00:00
موريتانيا - الكونغو 2:00
كأس المغرب
الجيش - سطاد 2:00
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