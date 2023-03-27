عودة

رفض مدرب طلب لاعب أجنبي منحه يوماً إضافياً كإجازة قبل العودة لاستئناف التدريبات، إذ سافر اللاعب خارج الدولة مع أسرته، مستغلاً فترة التوقف الدولي.

استقطاب

يبحث نادٍ في دوري المحترفين إنشاء مركز لاستقطاب اللاعبين المواطنين والمميزين في عدد من الإمارات الشمالية، في محاولة لجذب أكبر عدد من اللاعبين الصغار بعد شهر رمضان.

شروط

قال مقرّبون من وكيل أعمال مدرب أجنبي في أحد أندية المحترفين، إن إدارة النادي وافقت على بعض الشروط التي حددها المدرب من أجل تجديد عقده، والاستمرار في تدريب الفريق، لكنها رفضت في المقابل بعض الشروط، من بينها مطالبته بزيادة كبيرة في راتبه الشهري.