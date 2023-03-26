جمهور «مونديال الخيول» يشيد بتنظيم النسخة الـ 27

قال مشجعون إنهم حضروا إلى ميدان بشكل مبكر قبل الانطلاقة لمتابعة النسخة 27 من «كأس دبي العالمي»، تلبية لشغفهم الكبير، مشيدين بالدور الكبير في توفير الوجبات المجانية للجمهور الغفير الذي حضر إلى مضمار ميدان والتسهيلات الأخرى المقدمة من جانب المنظمين.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن دبي كانت في الموعد ولم تتخلَّ عن إبهار جمهور رياضة سباق الخيل، وأشاروا إلى أنهم استمتعوا بالعروض النهارية والليلية التي اشتملت على ألعاب الليزر، مصرين على أن يكونوا جزءاً من الأمسية.

وقال المشجع عمر أبوسوار إن «الأجواء كانت رائعة على مدار الأشواط»، مضيفاً أن «النسخة الحالية من كأس دبي العالمي شهدت العديد من المفاجآت على مستوى الأشواط»، وقال إنه دأب على حضور الأمسية لأكثر من سبع سنوات، وإن الخيول التي فازت في السباق لم تكن متوقعة، لكنه أشار إلى أن المهم بالنسبة لهم في الأول والأخير كان هو حضور السباق.

بدوره، قال المشجع السر أبوالقاسم الذي يحضر للعام الثاني على التوالي، إن كأس دبي في نسخته الحالية كان عبارة عن تجمع رمضاني مميز، وإنه مثل الكثيرين من عشاق سباق الخيول، وأكد أن الغرض الأساسي من حضوره أن يكون جزءاً من المحفل العالمي الذي تتوجه له الأنظار حول الكرة الأرضية، خصوصاً انه يضم صفوة الخيول التي تتسابق في مضمار ميدان، وقال: «سواء كسبنا أم لا في مسابقة الترشيح فيكفي أننا كنا جزءاً من هذا اليوم المميز.

من جانبه، أشاد المشجع عباس ستارل الذي يحضر فعاليات كأس دبي العالمي للمرة السابعة بالتنظيم وسلاسة الدخول والوصول للمقاعد، لافتاً إلى التسهيلات الأخرى التي قدمتها إدارة المضمار بتوفير وجبة الإفطار المجانية للصائمين، وقال: «الأجواء كانت رائعة وهو ما كنت أتوقعه».