اتصالات

قال مقربون من مسؤول بارز في أحد أندية دوري المحترفين بكرة القدم إنه بدأ اتصالات مع لاعب أجنبي كبير تمهيداً للتعاقد معه خلال الموسم الكروي المقبل لتدعم صفوف الفريق وذلك وفقاً للاحتياجات التي حددها مدرب الفريق.

رخصة

طالب مدربون في دوري الدرجة الأولى بزيادة عدد دورات الرخصة الآسيوية (A) لأكثر من دورتين سنوياً خصوصاً أنها مشترطة للتدريب في البطولة أو زيادة عدد المدربين المقبولين في كل دورة أو السماح للعمل برخصة (B) لحين الحصول على الرخصة الجديدة المطلوبة.

موافقة

يترقب مدربون في كرة القدم دراسة اتحاد الكرة لفكرة السماح لهم بالعمل في جهتين رياضيتين بحيث تكون إحداهما في الأكاديميات والأندية الرياضية الخاصة من خلال تشريع لوائح جديدة تخدم فرق المراحل السنية وأكاديميات الكرة.