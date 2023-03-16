المدفع: أوقفنا التعامل مع الجندي لتجاوزاته مع الاتحاد العربي للشطرنج

أكد الأمين العام للاتحاد العربي للشطرنج، جمال المدفع، أن قرار اللجنة التنفيذية بالاتحاد العربي بوقف كل أشكال التعامل مع رئيس الاتحاد المصري للشطرنج هشام الجندي، جاء بعدما استنفد مجلس إدارة الاتحاد العربي كل أشكال الوسائل الودية، لوقف ما أسماه بـ«التجاوزات» التي حدثت من جانب المسؤول المصري في حق الاتحاد العربي، والبطولات العربية التي تم إقامتها في الفترات الأخيرة.

وكان المكتب التنفيذي للاتحاد العربي قرر في اجتماعه الأخير برئاسة الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، وبإجماع أعضاء المكتب، وقف التعامل مع الجندي، دون الإفصاح عن الأسباب التي دعته لاتخاذ هذا القرار.

وقال المدفع لـ«الإمارات اليوم»: «هناك بعض التجاوزات التي صدرت عن رئيس الاتحاد المصري، وقد حاولنا بكافة الأشكال رأب الصدع حتى إن وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي كان على علم تام بكل هذه الأمور التي حدثت من خلال مخاطبات رسمية تمت بين الاتحاد العربي وبينه، وقد أعلن رفضه التام لمثل هذه التجاوزات».

وأضاف: «وقف التعامل مع هشام الجندي لن يكون له أي علاقة أو توابع بالاتحاد المصري للشطرنج وباللاعبين واللاعبات المصريين، الذين يتم الترحيب بهم في كل وقت سواء في البطولات التي ينظمها الاتحاد العربي أو التي تقام في الإمارات، لأننا كمسؤولين عن لعبة سواء في الاتحاد العربي أو الإمارات، نُقدر بشكل تام اللاعبين واللاعبات المصريين، وتأثيرهم الكبير في أي بطولة عربية أو دولية، كونهم من المصنفين العالميين، إلى جانب تقديرنا كاتحاد عربي لدور مصر الرائد في لعبة الشطرنج على كافة المستويات الإقليمية والعربية والدولية، لهذا فنحن نؤكد أن التعاون مع الاتحاد المصري للشطرنج ولاعبيه سيستمر ولكن بعيداً عن رئيسه».

فيما أصدر الاتحاد المصري للشطرنج بياناً صحافياً رداً على قرار اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي، يؤكد من خلاله رفضه التام للقرار الصادر في حق رئيسه، مطالباً الاتحاد العربي بالعدول عن هذا القرار تقديراً لمكانة الاتحاد المصري للشطرنج.