منصور بن محمد: توجيهات حمدان بن محمد جعلت «ند الشبا» الحدث الرياضي الأكبر في رمضان

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أن دعم ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، للقطاع الرياضي في الإمارة، كان له كبير الأثر في تعزيز مكانة الرياضة في مجتمع دبي، وتحقيق الكثير من الإنجازات والنجاحات التنظيمية للبطولات والفعاليات الرياضية التي تستضيفها على مدار العام، مشيراً إلى أن توجيهات سموه بإطلاق دورة ند الشبا الرياضية في شهر رمضان من كل عام، جعلت من الدورة الحدث الأكبر والأهم بين الفعاليات الرياضية المجتمعية خلال الشهر الكريم.

وأضاف سموه: «يعمل مجلس دبي الرياضي كل عام على تنظيم نسخة جديدة ومميزة من الدورة، برعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تنفيذاً لتوجيهاته، وتحقيقاً للأهداف التي وضعها سموه لهذه الدورة الرياضية المهمة، حيث يتم اختيار الرياضات والفئات بما يحقق الإضافة والفائدة لقطاعنا الرياضي، ويسهم في نشر ممارسة هذه الرياضات في المجتمع، ويمنح العائلات أجواء رياضية مميزة، كما نحرص على توفير كل المقومات اللازمة لضمان مستوى متميز من التنظيم يليق بالمكانة التي وصلت إليها الدورة».

وأضاف سموه: «النسخة الـ10 من الدورة التي سيتم تنظيمها خلال شهر رمضان المقبل، تتميز بمشاركة رياضيين محترفين وهواة من داخل الدولة وخارجها، يتنافسون في ثماني ألعاب رياضية على مدى 19 يوماً، بما يعزز من مكانة الدورة في صدارة الأحداث الرياضية السنوية في دولة الإمارات والمنطقة، ويمنح رياضيينا وجمهورنا الفرصة التي ينتظرونها في كل عام».

وتعمل اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية على قدم وساق وفق أعلى وأرقى المعايير والممارسات لتنظيم النسخة الـ10 من الدورة الرياضية والمجتمعية الكبرى من نوعها، والتي ستقام في مجمّع ند الشبا الرياضي، خلال الفترة من 23 مارس الجاري وحتى 10 أبريل المقبل، تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، حيث يضم برنامج الدورة منافسات في ثماني رياضات هي: كرة الطائرة، البادل، المبارزة، الجوجتسو، القوس والسهم، الدراجات الهوائية، الجري، كرة السلة على الكراسي المتحركة، بمشاركة رياضيين محترفين وهواة من داخل الدولة وخارجها.

بطولات عديدة

يذكر أن النسخ التسع الماضية من الدورة التي انطلقت عام 2013، شارك فيها أكثر من 39 ألف رياضي ورياضية من المحترفين والهواة، ومن مختلف الجنسيات، حيث تنافسوا في البطولات التي أقيمت ضمنها، وبلغ عددها 71 بطولة، ضمت كل منها فئات عديدة، كما ضمت بطولات لأصحاب الهمم.

وشارك في النسخة الأولى أكثر من 1500 رياضي ورياضية من مختلف الجنسيات، تنافسوا في خمس رياضات، فيما ارتفع عدد المشاركين في النسخة الثانية عام 2014 إلى 3000 رياضي ورياضية، في ست ألعاب، ثم 4000 رياضي في نسخة 2015 في سبع رياضات. كما شهدت النسخة الرابعة عام 2016 مشاركة 4000 رياضي ورياضية في تسع رياضات، وارتفع العدد إلى 5000 مشارك في النسخة الخامسة سنة 2017 في 9 رياضات، وأكثر من 6000 في نسخة 2018 في 11 رياضة، ثم أكثر من 7000 في 2019 في 13 رياضة، وتوقفت في 2020 بسبب الإجراءات الاحترازية لجائحة كوفيد. وفي نسخة 2021 شارك أكثر من 2500 مشارك، وفي النسخة التاسعة الماضية سنة 2022 شارك أكثر من 6000 مشارك تنافسوا في ثماني رياضات.

الدورة المقبلة تشهد مشاركة محترفين وهواة في 8 ألعاب رياضية، تقام على مدى 19 يوماً، بين 23 الجاري و10 أبريل المقبل.



أكثر من 39 ألف رياضي ورياضية شاركوا في النسخ الـ9 الماضية لـ«ند الشبا» منذ 2013.