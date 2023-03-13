تراخي لاعبي الجزيرة وخطة جارديم وراء «ريمونتادا» شباب الأهلي

دفع لاعبو فريق الجزيرة ثمناً باهظاً لتراخيهم بعد تسجيلهم للهدف الثاني في شباك فريق شباب الأهلي خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء أول من أمس، ليخرج الفريق خاسراً 3-2، ففي الوقت الذي كانت الجماهير تدفعهم لتسجيل المزيد فإن لاعبي الفريق بدوا كما لو أنهم اطمأنوا للنتيجة، لدرجة أن مهاجم الفريق علي مبخوت عاد وهو يمشي بطيئاً من قرب منطقة جزاء الضيوف لتجنب التسلل بعد أن تركه مدافعو «فرسان دبي» وحيداً هناك. ولعبت أيضاً خطة مدرب شباب الأهلي المتميز جارديم دوراً مهماً في «ريمونتادا» فريقه، وانتزاعه ثلاث نقاط ثمينة للغاية.

وكان واضحاً أن الجزيرة في طريقه لكي يحسم اللقاء ويستجيب للنداء الأخير للمنافسة على لقب الدوري، خصوصاً مع استحواذه على مجريات اللقاء في الوقت الذي كان فيه هجوم الضيوف ضعيفاً والوسط تائهاً والدفاع مفككاً، لكن الأمور اختلفت كثيراً بعد استراحة بين الشوطين، إذ دخل بعدها الضيوف أرضية الملعب بصورة مغايرة وسجلوا هدف تقليص الفارق في توقيت مناسب.

واعترف مدرب فريق الجزيرة، الهولندي مارسيل كايزر، بأن المباراة شهدت تقلبات بعد أن كان فريقه مسيطراً على الشوط الأول وأنهاه متقدماً بهدفين نظيفين، وقال في المؤتمر الصحافي: «لقد كانت تقلبات كثيرة، وبدايتنا في الشوط الثاني كانت سيئة وتسببت في تراجع الأداء، أنا من يتحمل المسؤولية أما اللاعبون فقد أدوا ما عليهم».

وكانت نقطة التحول الأكبر التي صبت في مصلحة عودة «فرسان دبي» إلى أجواء اللقاء حين تخلى المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم عن اللعب بثلاثة محاور واكتفى بمحورين فقط، ودفع بالمهاجم يحيى الغساني الذي لم يتأخر كثيراً وسجل الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 71.

وقال جارديم إن المواجهة شهدت تحولاً كبيراً بعد أن كان الجزيرة هو الطرف الأفضل في الشوط الأول، وقال: «لكننا في الشوط الثاني غيرنا من طريقة لعبنا، وحديثي بين الشوطين مع اللاعبين كان واضحاً حول ضرورة أن نعود للمباراة». ويسير شباب الأهلي بخطة ثابتة نحو تحقيق لقب الدوري خصوصاً مع تبقي سبع جولات فقط على خط النهاية. وأكد مدرب شباب الأهلي أنه لا يهتم إلا بفريقه، واختتم: «لا ننظر إلى جدول الترتيب، نحن نهتم فقط بنتائجنا وأدائنا».