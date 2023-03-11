يخوض الجزيرة وشباب الأهلي «مهمة معقدة»، عندما يلتقيان في الجولة الـ19 من دوري أدنوك للمحترفين، الساعة 5:45 مساءً على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، إذ تعد المباراة مصيرية للفريقين في صراع مراكز صدارة ترتيب الدوري.

ويدخل الفريقان اللقاء بظروف متشابهة، بعدما ودعا مسابقة كأس رئيس الدولة، بخسارة الجزيرة أمام الشارقة، وشباب الأهلي أمام العين في ربع النهائي، إذ أصبحت بطولة الدوري «الفرصة الأخيرة» لتحقيق الفريقين لقب في الموسم الحالي، بعدما خرجا من مسابقتي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وأخيراً كأس رئيس الدولة.

ويتصدر شباب الأهلي لائحة الترتيب برصيد 39 نقطة، بينما يمتلك الجزيرة في رصيده 33 نقطة بالمركز السادس، إذ يسعى «فرسان دبي» للتمسك بموقعه في الصدارة، خصوصاً أنه يواجه منافسة قوية من أندية الوصل والعين والوحدة والشارقة، بينما الجزيرة ليس أمامه بديل سوى تحقيق الفوز للحفاظ على حظوظه في المنافسة على اللقب. وتعد هذه المباراة هي الـ28 التي تجمع الفريقين في دوري المحترفين، إذ التقيا من قبل في 27 مواجهة، تفوّق شباب الأهلي بـ12 انتصاراً مقابل 10 انتصارات للجزيرة وتعادل الفريقان في 5 مواجهات، ويعتبر شباب الأهلي الفريق الوحيد الذي يتفوّق على الجزيرة خلال المواجهات المباشرة في دوري المحترفين، في المقابل فإن الجزيرة أكثر من هز شباك شباب الأهلي في دوري المحترفين (51 هدفاً)، بينما أحرز شباب الأهلي 47 هدفاً في مرمى منافسه.

ويراهن شباب الأهلي على الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا، الذي سيخوض مباراته الـ50 في دوري المحترفين، إذ أحرز سبعة أهداف خلال 13 مباراة في دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم، وفي حال إحرازه هدفاً في مرمى الجزيرة، فإنه سيعادل حصيلته التهديفية خلال 36 مباراة في ثلاثة مواسم بدوري المحترفين (8 أهداف)، ويعد كارتابيا أكثر من أسهم في الأهداف لشباب الأهلي في الدوري بالموسم الحالي بإحرازه 7 أهداف و4 تمريرات حاسمة. من جانبه، يعد علي مبخوت هداف مباريات الفريقين برصيد 12 هدفاً، إذ أسهم الهداف التاريخي للدوري بمعدل 10 أهداف، في آخر 10 مباريات له أمام شباب الأهلي في المحترفين (7 أهداف و3 تمريرات حاسمة).