هزاع بن زايد يستقبل منتخب الإمارات لقفز الحواجز ويهنئه بالتأهل لأولمبياد باريس

استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في قصر الشراع بأبوظبي، منتخب الإمارات لقفز الحواجز، وذلك بحضور الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات.

وهنأ سموه المنتخب الوطني على هذا الإنجاز التاريخي بالتأهل لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة، باريس 2024، بعد أن تمكن من الحصول على المركز الثاني في مجموعته بالمنافسات التأهيلية، التي أقيمت في "الشقب" بالعاصمة القطرية الدوحة، متمنياً له تحقيق أفضل النتائج في مسابقات الأولمبياد ورفع علم الدولة عالياً في هذا المحفل الرياضي العالمي.

وقال سموه إن هذا التأهل الثمين يعدّ ثمرة للعمل الجماعي الذي بذله اتحاد الفروسية والأندية والطواقم الإدارية والمدربون والفرسان، وعلينا بذل المزيد من الجهود وعدم وضع سقف للطموح أو الاكتفاء بالتأهل، مؤكدا أن القيادة الحكيمة لا تألو جهداً لدعم رياضة الفروسية، شأنها شأن جميع الرياضات، حتى تظل لدولة الإمارات المكانة التي تستحقها في هذا المجال.

بعد ذلك قام سموه، بتوزيع الميداليات والكؤوس على أبطال المنتخب المتأهلين وهم الفريق المتأهل والكادر الفني للمنتخب وكذلك فرسان إسطبلات الشراع واتحاد الفروسية.

وأهدى فريق الفرسان درعا تذكارية إلى سموه تقديرا وعرفانا منهم لما قدمه سموه ويقدمه من دعم وتشجيع للارتقاء برياضة الفروسية لأعلى مستوياتها بما يلبي طموح أبناء الوطن وبناته.