منشور

نشرت زوجة لاعب أجنبي «ستوري» على حسابها في «إنستغرام»، غاضبة من الخسارة، لكنها قامت بحذف المنشور.

هاشتاق

بدأت جماهير فريق الوحدة في التحضير المبكر لمواجهة «كلاسيكو أبوظبي» أمام ضيفهم العين المقررة يوم بعد غدٍ، إذ أطلقت «هاشتاق» عبر بعنوان «سند الوحدة جمهوره»، أملاً في جذب أكبر عدد من المشجعين لحضور اللقاء.

انتشار

أصبح الهدف الذي جرى تسجيله في لقاء مسافي والعربي ضمن الجولة 23 لدوري الدرجة الأولى حديث وسائل الإعلام العالمية، إذ نشرت قناة فوكس الرياضية العالمية تقريراً عن الهدف الذي جسد الروح الرياضية، حينما سمح فريق مسافي للاعبي العربي بالتسجيل في شباكه.