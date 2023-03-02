فوز «غنتوت» و«ذئاب دبي كافو» في كأس دبي الذهبية للبولو

حسم فريقا «غنتوت» و«ذئاب دبي كافو» مباراتي تحديد المركزين الخامس والسادس لصالحهما في بطولة كأس دبي الذهبية للبولو 2023، التي تقام على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي.

ففي مباراتي الترضية، فاز «غنتوت» على «كلينوفا نوا كابيتال» 11-10، و«ذئاب دبي كافو» على «مهرة ومجموعة اياكس للاستثمار» 9-5.

ويسدل الستار على منافسات البطولة السبت المقبل بإقامة المباراة النهائية.