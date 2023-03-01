50 فعالية في اليوم الرياضي الوطني.. براً وبحراً وجواً

أعلنت الهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية الوطنية، عن تفاصيل النسخة الثامنة من اليوم الرياضي الوطني، الذي تقام فعالياته غداً، تحت شعار «الإمارات تجمعنا».

وتقام الفعالية الرئيسة لليوم الرياضي الوطني في نادي شباب الأهلي، وتتكون من مجموعة تدريبات رياضية، ومسابقات كرة قدم وسلة وطائرة وتنس الريشة، إضافة إلى تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية في مختلف إمارات الدولة، بما يقارب 50 فعالية رياضية رئيسة تصاحبها فعاليات متعددة ومنوّعة.

ويجسّد شعار اليوم الرياضي الوطني وحدة التلاحم بين كل أطياف وفئات المجتمع، بما يعكس الانسجام والتمازج للنسيج المتلاحم بين الثقافات المتعددة على أرض دولة الإمارات، تماشياً مع التوجهات الحكومية ورؤية مئوية الإمارات 2071، الرامية إلى العمل على أن تكون الإمارات هي الدولة الأفضل في العالم عند حلول الذكرى المئوية لتأسيسها. وجاء الإعلان عن تفاصيل اليوم الرياضي الوطني، خلال مؤتمر صحافي بمقر الهيئة، بحضور الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، سعيد عبدالغفار، والمهندس الشيخ سالم القاسمي، رئيس الفريق التنفيذي لليوم الرياضي الوطني عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، والأمين العام المساعد للجنة الأولمبية الوطنية للشؤون الإدارية والمالية، المهندسة عزة بنت سليمان.

وقال سعيد عبدالغفار: «نتطلع من خلال اليوم الرياضي الوطني إلى التعبير عن التعاون الكبير بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الرياضي والقطاع الخاص في الإمارات، لتحقيق الأهداف التي نسعى إليها جميعاً، والمتمثلة بتعزيز حضور الرياضة في المجتمع، وتشجيع جميع أفراده على ممارسة مختلف الرياضات، بما يتماشى مع توجهات قيادتنا الرشيدة الرامية إلى ترسيخ حضور الرياضة في الجوانب التنافسية والترويحية والتراثية».

وأضاف: «يعبّر اختيار شعار (الإمارات تجمعنا) عن الألفة والانسجام بين الثقافات المتعدّدة الموجودة على أرض الإمارات، التي تشكل نموذجاً عالمياً رائداً في التماسك المجتمعي، ما جعل الإمارات منارة جاذبة تستقطب مختلف شعوب العالم».

من جهته، أعلن المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، عن مشاركة هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية في اليوم الرياضي الوطني للمرة الأولى، بمجموعة من الفعاليات والأنشطة المختلفة، ما يمنح الحدث قيمة مضافة كبيرة.

وقال: «أدعو جميع المؤسسات والهيئات والجهات العامة والرياضية إلى تثبيت موعد اليوم الرياضي الوطني في يوم الخميس الأول من شهر مارس من كل عام، حتى نحتفي جميعاً بهذا الحدث المميز، بما لا يتعارض مع الأحداث والفعاليات الأخرى، حتى نرسخ رسالة الحدث المعهودة منذ انطلاقه بمشاركة واسعة من جميع فئات وشرائح المجتمع».

وأضاف: «يمكننا القول إنه سيتم إحياء اليوم الرياضي الوطني براً وبحراً وجواً، عبر مجموعة من الفعاليات المصاحبة التي تتنوّع ما بين الرياضات الجوية والبحرية، وكذلك مسابقات الجري والمشي، لرسم صورة زاهية للحدث المجتمعي البارز».

من ناحيتها، قالت المهندسة عزة بنت سليمان: «فعاليات هذا العام تتماشى مع إعلان صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، عام 2023 (عام الاستدامة) في دولة الإمارات، حيث نسعى أن نكون جزءاً من (عام الاستدامة)، من خلال مناسبة رياضية غالية على قلوبنا جميعاً».

وأضافت: «ندعو إلى استدامة النشاط الرياضي طوال العام، واستخدام شعار اليوم الرياضي الوطني (الإمارات تجمعنا) في الفعاليات المختلفة، كما سيتم التنسيق مع شركة (كسوة) لجمع الملابس الرياضية المستعملة في كل إمارة، وجمعها بأماكن محددة تخفيضاً لهدر الملابس».

فعاليات متنوّعة

يقام العديد من الفعاليات الرياضية، التي ستنظمها الجهات والمؤسسات على مستوى الدولة، تزامناً مع النسخة الثامنة من اليوم الرياضي الوطني، منها فعالية «الفلات ريس»، التي ينظمها نادي أبوظبي للفروسية، وبطولات جوية للقفز الحر، التي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات الجوية. كما ينظم اتحاد الإمارات لرياضة المرأة مبادرة رياضية صحية وأسرية للمرأة والطفل تحت عنوان «أحيا بنشاط وحيوية»، وكذلك مشاركة أصحاب الهمم بألعاب القوى وفقرات منوّعة لرياضتي الجمباز والشطرنج، التي تنظمها مدرسة منار الإيمان الخيرية الخاصة في عجمان.