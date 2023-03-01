رؤية

أكد إداري في أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين، أن فريقه لم يستبعد لاعباً أجنبياً من حساباته، مشيراً إلى أن عدم مشاركته في المباريات الماضية يعود إلى رؤية فنية للمدرب.

مهلة

طلب لاعب صاعد في أحد أندية دوري المحترفين من وكيل أعماله منحه مهلة للتفكير في العرض المقدم له من نادٍ منافس، للانتقال إلى صفوفه خلال الموسم الجديد، بعدما ظهر بمستوى متطوّر في الفترة الماضية.

أهداف

عبّر جمهور فريق محترف عن استيائه من المستوى الفني لمدافع فريقه الأجنبي، ووصف إمكاناته بأنها لا تتناسب واللعب في دوري المحترفين، وأنه يصلح في الدرجة الأولى بعد تسببه في ثلاثة أهداف هزّت شباك فريقه.