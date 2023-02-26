اتفاق

كشف مقربون من وكيل أعمال لاعب أجنبي عن توصل الوكيل إلى اتفاق مع إدارة النادي بقيام الأخير بسداد المستحقات المتبقية عليه للاعب خلال مدة معينة، علماً أن النادي كان قد أنهى أخيراً خدمات هذا اللاعب.

جمهور

يبحث مجلس إدارة نادٍ في دوري المحترفين عن تحسين علاقته مع الجمهور، من خلال الوساطة مع عدد من المسؤولين عن الرابطة، وذلك للتأكيد على الطريقة الصحيحة التي يُسيّر بها المجلس.

استغراب

استغرب جمهور أحد أندية المحترفين قيام لاعب بارز بالسفر لإجازة قصيرة إلى بلده، مستغلاً التوقف الحالي في الدوري. وقالوا إنه كان عليه الالتزام بالتدريبات اليومية مع الفريق تحضيراً لاستئناف الدوري.