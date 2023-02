منتخب الإمارات للسلة يهزم الكويت آسيويا في لحظات مثيرة (فيديو)

حقق المنتخب الوطني لكرة السلة انتصاراً صعباً ومثيراً على نظيره الكويتي، جاء بفارق النقطة الواحدة وبنتيجة (68-67)، أمس، في افتتاح النافذة الثانية من التصفيات الآسيوية، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة حتى يوم غدٍ.

ويدين المنتخب في تحقيق انتصاره الصعب إلى نجاح نجم «الأبيض» عمر العامري في تسجيل رمية ثلاثة في الثواني الثلاثة الأخيرة التي قادت المنتخب إلى قلب تأخره بفارق النقطتين (67-65) إلى الفوز بفارق النقطة الواحدة، كما تألق للمنتخب قيس عمر بنيله لقب أفضل مسجل في المباراة برصيد 25 نقطة.

ويستكمل المنتخب اليوم مبارياته في النافذة الثانية بلقاء المنتخب العراقي، على أن يختتم غدٍ مبارياته بلقاء المنتخب الفلسطيني.

وبات «الأبيض» بعد تخطيه بنجاح لـ «الأزرق» الكويتي، على بعد خطوة واحدة من التأهل عن مجموعته الخامسة ضمن المنتخبات الأربعة الأوائل إلى النافذة الثالثة والحاسمة نوفمبر المقبل، خصوصاً أن الانتصار على الكويت منح (الأبيض) صدارة المجموعة برصيد خمسة نقاط حققها على مدار النافذتين الأولى (يونيو الماضي) والثانية الحالية، بفارق النقطة الواحدة عن منتخبا قطر وفلسطين المتشاركين المركز الثاني، وبفارق نقطتين عن منتخبا العراق والكويت المتشاركين المركز الرابع، ويحتل المنتخب العماني المركز السادس برصيد النقطتين.

ونجح المنتخب الكويتي في مفاجأة لاعبي الإمارات خلال مجريات الشوط الأول، بنيل لاعبي «الأزرق» الأفضلية بنتيجة الربعين الأول والثاني بواقع (25-16 و18-15)، قبل أن يبدأ لاعبو «الأبيض» مشوار العودة خلال مجريات الشوط الثاني، بنيل الأفضلية بنتيجتي الربعين الثالث والرابع (18-11 و19-13).

Cool in the clutch ❄️



Omer Khalid Alameri drilled the go-ahead 3 to tow UAE past Kuwait in the #FIBAAsiaCup 2025 Pre-Qualifiers! 🇦🇪



(@UaeBasketball) pic.twitter.com/LEAYRvpn7X