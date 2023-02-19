أهداف

صحح لاعب نادي الإمارات البرازيلي فارياس ديفو عدد الأهداف التي سجلها في الملاعب الإماراتية بأنها 102 هدف وليست 54، مبيناً لـ«الإمارات اليوم» أنه يتطلع لتسجيل المزيد من الأهداف في المستقبل.

مقيمون

يشارك أحد أندية دوري الدرجة الأولى في المراحل السنية بفريق معظمه من اللاعبين المقيمين، رغم أنه لا ينافس بقوة على البطولة، ويجلس الكثير من اللاعبين المواطنين على دكة الاحتياط ما أثار تساؤلات أولياء أمورهم.

انتقاد

وجه جمهور أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم عبر تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» انتقادات عنيفة لمدرب الفريق واللاعبين بسبب الخسارة التي تعرض لها الفريق في الجولة الأخيرة للدوري وتسببت في تراجع ترتيبه في الدوري.