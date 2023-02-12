تجاهل

يواصل اتحاد رياضي تجاهل وسائل الإعلام في الإعلان عن مواعيد بطولاته المحلية، والاستحقاقات الخارجية للمنتخبات الوطنية، والاقتصار على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للاتحاد في الكشف عن المشاركات والنتائج التي تحققها المنتخبات.

تعامل

قال مشجعون لفريق محترف إن إدارة النادي تعاملت مع النتائج السلبية للفريق باتجاه واحد، حيث قامت بتبديل بعض اللاعبين والمدرب، لكنها لم تتجه إلى الأسباب الرئيسة، ما أسهم في استمرار النتائج الضعيفة، داعين إلى مراجعة الأمر.

حارس

حرص حارس مرمى الشارقة، عادل الحوسني، على التقاط صور مع مشجعين صغار، ظلوا ينتظرونه أمام البوابة الرئيسة لاستاد الشارقة، بعد ختام مباراة عجمان أول من أمس، وحظي موقف الحوسني بتقدير من أنصار الفريق.