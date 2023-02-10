رونالدو: كرة القدم أكبر عملية ديمقراطية في العالم.. «الفقير يمكنه الفوز على الغني»

شدد الظاهرة البرازيلية رونالدو على أن كرة القدم تُعد أكثر عملية ديمقراطية في العالم، مشيراً إلى أن «الفقير يمكنه الفوز على الغني والضعيف يمكنه أن يهزم القوي».

وقال خلال مشاركته في المؤتمر الصحافي للإعلان عن تفاصيل النسخة السادسة من بطولة «كأس دبي للقارات لكرة القدم تحت 13 سنة» التي ينظمها مجلس دبي الرياضي: إن «كرة القدم لا تعترف باختلافات اللون والجنسية، إنما كل شيء فيها يعتمد على اللاعب نفسه وليس على الظروف التي وضعته فيها الحياة، فاللاعب نفسه هو الذي يمتلك الشغف وهو الذي يمكنه أن يطور نفسه ويحقق أهدافه، كما أن الفوز يحتاج إلى جهد كبير، وعلى الفرق واللاعبين أن تتعلم كيف تفوز ويتعلموا أيضاً كيف يلعبون».

ووجه رونالدو التحية إلى مجلس دبي الرياضي والرعاة على دعم وتنظيم هذه البطولة المهمة، وقال: «سعيد جداً بالتواجد هنا، كلنا نحب دبي، ويسرني أن أتواجد إلى جانب فريقين هما كروزيرو الذي جاء من مدينتي وبلد الوليد الذي أملكه في إسبانيا، هذه البطولة تمثل فرصة كبيرة للأندية واللاعبين الناشئين للحصول على الخبرة الكبيرة والتجارب من هذه البطولة، التي تفيدهم في مشوارهم اللاحق».

وختم: «كما أحب أن أشكر صديقي ميشيل سالغادو (لاعب ريال مدريد السابق) الذي يقوم بعمل جيد من 10 سنوات فلديه شغف كبير لكرة القدم ويؤمن بعمله، وبفضل حبه لكرة القدم أنشأ مشاريع كثيرة لتطويرها وهو الآن يجني ثمارها من خلال هذه البطولة التي تكبر عاماً بعد آخر، وأتمنى لجميع اللاعبين الاستمتاع بالمشاركة وتحقيق أكبر استفادة منها».

وتحدث مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، ناصر آل رحمة في بداية المؤتمر الصحافي مُرحباً بالنجم الكبير وأسطورة كرة القدم رونالدو، لوجوده في دبي والمشاركة في الإعلان عن انطلاقة النسخة السادسة من بطولة القارات. وقال: «سعادتنا كبيرة أن تصل هذه البطولة للدورة السادسة من عمرها، وأن تواصل استقطاب فرق عالمية من مدارس كروية مختلفة تتنافس مع فرق أنديتنا الوطنية»، لافتاً إلى أن «هذه البطولة تمنح الفرصة للاعبين المحليين لاختبار قدراتهم ومقارنتها بالموهوبين في الأندية العالمية التي تشارك في هذه البطولة سنوياً».

وتُقام البطولة وفق اللوائح والنظم المعمول بها في الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويشارك فيها 20 فريقاً تم تقسيمهما إلى خمس مجموعات، إذ تضم المجموعة الأولى: ميلان، وبلد الوليد، وكاتاك، والوحدة، وتضم المجموعة الثانية: تشلسي، وفرسان إسبانيا، ومسقط العماني، وفرسان إسبانيا الأبيض، والثالثة: برشلونة، وكاف كندا، والنصر، ورودينا الروسي، وتضم الرابعة: ريال مدريد وشباب الأهلي، والفتح السعودي، وبافوس القبرصي، والخامسة: كروزيرو البرازيلي، وآر سي سيلتا الإسباني، وزد المصري، والوصل.

ويلتقي اليوم ميلان مع الوحدة، وتشلسي مع فرسان إسبانيا الأبيض، وبلد الوليد مع وكاتاك، وبرشلونة مع كاف كندا، وفرسان إسبانيا مع مسقط، والنصر مع رودينا، وريال مدريد مع بافوس، وسلتا فيغو مع الوصل، وشباب الأهلي مع الفتح، وكروزيرو مع زد.

وقال نجم ريال مدريد ومنتخب إسبانيا الأسبق ميشيل سالغادو، إن مشاركة 20 فريقاً في النسخة السادسة من البطولة هو أمر رائع للغاية، مضيفاً: «سعيد بانضمام فريق من أميركا الجنوبية هو كروزيرو وفريق آخر من كندا وهو فري كاف، لذلك الآن لدينا فرق من جميع القارات: إفريقيا وآسيا وأميركا الشمالية وأميركا الجنوبية وأوروبا، وأريد أن يحقق اللاعبون أكبر استفادة من هذه البطولة التي تحمل جميع ملامح دبي بما تقدمه من التنوّع والفرص والتعايش والصداقة، لذلك هي فرصة كبيرة للصغار، وإظهار نجوميتهم ووضعهم على الطريق الصحيح، وأكبر مثال على ذلك لاعب من نادي سلتا فيغو شارك في البطولة، ويلعب اليوم في الفريق الأول لنادي ليفربول».

ناصر آل رحمة:

«البطولة تمنح الفرصة للاعبين المحليين لاختبار قدراتهم ومقارنتها بالموهوبين في الأندية العالمية».

ميشيل سالغادو:

«البطولة تحمل جميع ملامح دبي بما تقدمه من التنوّع والفرص والتعايش والصداقة».

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فريقاً يشاركون في «كأس دبي للقارات لكرة القدم تحت 13 سنة».