الحمرية يحصد كأس المجموع العام في "التجديف الحديث"

شهد سباق دبي لقوارب التجديف الحديث، والذي جرت أحداثه أمس في شواطئ جزر دبي مشاركة كبيرة وقياسية، وصلت إلى أكثر من 60 متسابقا ومتسابقة مثلوا 5 اندية وفرق تنافسوا بقوة على القاب 13 فئة على مدار فترتين صباحية ومسائية.

ونجح فريق نادي الحمرية في إحراز كأس التفوق والمجموع العام لنقاط الفرق برصيد 89 نقطة بعد تنافس مثير مع صاحب المركز الثاني فريق نادي ابوظبي للرياضات البحرية الذي جمع 59 نقطة، فيما جاء فريق نادي رأس الخيمة للرياضات البحرية في المركز الثالث، ثم نادي أبوظبي للتجديف في المركز الرابع وجامعة نيويورك ابوظبي في المركز الخامس.