غياب

استغرب جمهور أحد أندية دوري المحترفين غياب لاعب بارز عن المشاركة في مباريات الفريق، من دون أن يكشف الجهاز الفني عن سبب غياب اللاعب، خصوصاً أنه لم يتم ضمه إلى قائمة الفريق منذ بداية النصف الثاني من الموسم.

مغردون

انتقد مشجعون لنادٍ في دوري المحترفين عبر«توتير» ما وصفوه بالحملة التي تقودها بعض مواقع التواصل الاجتماعي ضد ناديهم بحجة أنه صرف مبالغ مالية كبيرة في التعاقد مع لاعبين أجانب.

تقرير

أبلغ مسؤول باتحاد لعبة جماعية مقربين منه بأن تقريراً شاملاً سيصدر بشأن الأسباب التي أدت إلى تراجع نتائج منتخبات تتبع لهذا الاتحاد، ويشمل التقرير إمكانية تلافي نقاط الخلل والعمل على علاجها مستقبلاً والاستفادة من التجارب السابقة.