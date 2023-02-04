فضية للعين في «دولية الشطرنج للأطفال» بالسعودية

توج الناشئ العيناوي المتألق زايد محمد آل علي بالمركز الأول مكرر في بطولة الرياض الدولية للشطرنج للأطفال بمشاركة قياسية لـ130 طفل من 12 دولة. وأشاد هشام الطاهر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بهذا الإنجاز الدولي المتميز، ما يعكس سلامة قاعدة الناشئين والأطفال بالنادي.

أقيمت منافسات البطولة من 6 جولات وفقا للنظام السويسري حيث تساوى ثلاثة لاعبين في نقاط المركز الأول برصيد 6 نقاط من ستة انتصارات لكل منهم ولكن أنظمة كسر حددت المراكز الثلاثة الأوائل بفوز البريطاني شارلز تايرير بأفضلية 23,5، وحقق لاعب العين زايد محمد آل علي 22,5 نقطة، ثم لاعب الهند شاهان سعيد برصيد 21,5 نقطة.