كلباء يحرز لقب دوري الأشبال تحت 15 عاماً (ب)

تُوَج فريق اتحاد كلباء بطلاً لمسابقة دوري الأشبال تحت 15 عاماً (ب) وذلك بعد فوزه اليوم على فريق مسافي بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة الأخيرة للمسابقة. حضر مراسم التتويج جمعة حمدان العبدولي عضو لجنة المسابقات باتحاد الإمارات لكرة القدم. ونجح فريق اتحاد كلباء بجمع 47 نقطة من 15 حالة فوز وتعادل وحيد، فيما خسر مباراتين. وشهدت المسابقة مشاركة سبعة فرق جاء ترتيبها على النحو الآتي: اتحاد كلباء، مسافي، الفجيرة، مليحة، الذيد، رأس الخيمة ودبا الحصن.