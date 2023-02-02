لابا وشمبيه وجارديم الأفضل في "يناير المحترفين"

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية أسماء الفائزين بجوائز الأفضل الشهرية، في دوري أدنوك للمحترفين، وذلك عن شهر يناير، بتفوق التوغولي لابا كودجو من العين، في جائزة أفضل لاعب، وأحمد شمبيه من النصر بجائزة أفضل حارس مرمى، والبرتغالي ليوناردو جارديم من شباب الأهلي بجائزة أفضل مدرب.

جاء فوز لابا بعدما واصل أداءه القوي مع العين، فسجل ثنائية في الفوز على البطائح وعجمان خلال يناير، لترفع أهدافه الأربعة رصيده إلى 16 هدفاً في صدارة قائمة الهدافين للدوري هذا الموسم.

وتألق أحمد شمبيه بتصدياته الحاسمة مع النصر في يناير، ما ساهم في جمع فريقه أربع نقاط بالتعادل مع الشارقة، ثم حفاظه على نظافة شباكه في الفوز على الظفرة. ونجح المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم في قيادة شباب الأهلي إلى صدارة الترتيب في شهر يناير، بعد تحقيق الفوز على عجمان، ثم التعادل مع الشارقة خارج الديار.