منصور بن محمد يعتمد استراتيجية 2023-2033 لتطوير القطاع الرياضي

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، على تبني نهج الاستدامة في جميع مجالات العمل الرياضي سيراً على نهج القيادة الرشيدة وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الذي أعلن عن اختيار عام 2023 عاماً للاستدامة.

وقال سموه «إن اختيار صاحب السمو رئيس الدولة عام 2023 عاماً للاستدامة تحت شعار (اليوم للغد) يجسد نهج الدولة ورؤية قيادتها الرشيدة في مختلف جوانب الحياة وفي مقدمتها تأمين مستقبل الأجيال القادمة عبر المبادرات الشاملة في جميع المجالات ومن بينها الاستدامة والحفاظ على الموارد، وسنعمل على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في تعزيز الاستدامة في القطاع الرياضي لنساهم في ترك إرث كبير وثري للأجيال القادمة وتعزيز مكانة الدولة الرائدة في مجال المبادرات الإنسانية والمحافظة على حياة الشعوب.

وأكّد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم أيضاً على أن العام 2023 سيكون عاماً متميزاً أيضاً على صعيد الأداء وإطلاق المبادرات وسيشهد تحقيق إنجازات أكبر على مستوى الناتج المحلي وإطلاق مبادرات تهدف إلى تعزيز مكانة الرياضة في مجتمع واقتصاد دبي وتعزيز مكانة دبي على خارطة الرياضة العالمية باعتبارها في صدارة الوجهات العالمية المفضلة لاستضافة البطولات والفعاليات والمعسكرات التدريبية الدولية.

جاء ذلك خلال رئاسة سموه للاجتماع الأول لمجلس إدارة مجلس دبي الرياضي لعام 2023 والذي عقد في مقر المجلس بحضور نائب رئيس المجلس مطر الطاير، وعضو مجلس الإدارة الفريق عبد الله خليفة المري، والأعضاء: هالة يوسف بدري، وسامي القمزي، وموزة المري، وسعيد حارب أمين عام المجلس، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس، حيث اعتمد المجلس الخطة الاستراتيجية الجديدة للمجلس للفترة 2023 -2033.

وقال سموه:»لقد اعتمدنا الخطة الاستراتيجية الجديدة بما يعزز دور القطاع الرياضي في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وخطة دبي الاقتصادية D33 وتعزيز جاهزية دبي لريادة المستقبل ومواصلة مسيرة النجاح والتميز والإنجازات في جميع المجالات وفي مقدمتها جودة الحياة والاقتصاد المستدام وجاذبية دبي كحاضنة للمواهب والمشاريع وملتقى العالم، كما نعمل على الاستفادة من قوة تأثير الرياضة في القضايا المجتمعية وتحسين صحة الفرد ونشاطه وتعزيز التعاون بين مكونات المجتمع وأيضا استقطاب ورعاية الموهوبين الرياضيين. سنواصل بداية من العام 2023 وحتى 2033 تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية والنمو للقطاع الرياضي في دبي على جميع المستويات ومن بينها مضاعفة مساهمة الرياضة في الناتج المحلي لدبي واستقطاب المزيد من البطولات والفعاليات الدولية وزيادة أعداد المشاركين في الفعاليات المجتمعية والتنافسية وتقديم الجديد من الفعاليات وإطلاق المبادرات التي تواكب النمو والتطور الذي تشهده جميع مفاصل الحياة في دولة الإمارات عموما ودبي خصوصا«.

وأضاف سموه»تستهدف الخطة الممتدة من 2023 وحتى 2033 تحقيق نمو كبير في القطاع الرياضي خلال هذه السنوات تكون حصيلته: زيادة إسهام الرياضة في الناتج المحلي من 2% إلى 4%، وإدارة وتنظيم 3000 فعالية رياضية دولية وإقليمية ومحلية، واستضافة أكثر من 1000 معسكر رياضي دولي، وزيادة نسبة الفعاليات الرياضة المنظمة بدعم القطاع الخاص إلى 90%، وغيرها من المنجزات التي سيكون لها أكبر الأثر في تحقيق الأهداف الكبيرة للمجلس في إدارة وتطوير القطاع الرياضي في دبي«.

دبي - الإمارات اليوم