العين «الخطر الأكبر» على شباب الأهلي والشارقة

شهدت الجولة 14 من دوري أدنوك للمحترفين إثارة كبيرة مع انطلاق مرحلة الإياب، بعدما ارتفعت الإثارة وقوة المنافسة على مراكز الصدارة بتقلص الفارق بين المتصدر شباب الأهلي وعجمان في المركز السابع إلى ست نقاط، بينما وسع النصر الفارق بينه وبين الظفرة ودبا في صراع الهروب من الهبوط.

وتحقق استقرار المقدمة بعدما حسم التعادل قمة الشارقة وضيفه شباب الأهلي دون أهداف، ليضيف كل فريق نقطة لرصيده، ويصبح رصيد الشارقة 28 بالمركز الثاني، وشباب الأهلي في الصدارة بـ29 نقطة، لكن فريق العين وما يقدمه في الجولات الأخيرة بات يشكل أكبر تهديد على فريقي الصدارة، إذ حقق في المباراة الماضية فوزاً كبيراً على ضيفه عجمان بخمسة أهداف مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز السادس، وتجمد رصيد عجمان عند 23 نقطة في المركز السابع. ومع فارق أربع نقاط، وبالقوة الهجومية التي يتمتع بها العين، بجانب أنه حامل اللقب، ولديه القدرة على العودة بقوة للمنافسة، قد يشكل تهديداً جدياً على المتصدر والوصيف في الجولات المقبلة.

من جانبه، تعادل الوحدة وضيفه الوصل (3-3)، بعد مباراة مثيرة، ليصل الوحدة للنقطة 27 في المركز الثالث، والوصل بـ26 نقطة رابعاً. وعاد الجزيرة إلى سكة الانتصارات بالتغلب على دبا بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى 26 نقطة بالمركز الخامس، وظل دبا بأربع نقاط في المركز 14.

من جهته استعاد بني ياس توازنه بتحقيق الفوز على خورفكان بهدفين مقابل هدف ليفض الشراكة مع منافسه، ويرفع رصيده إلى 18 نقطة بالمركز التاسع، ويبقى «النسور» بـ15 نقطة في المركز العاشر.

وحول البطائح تأخره أمام كلباء بهدفين إلى تعادل بهدفين لكل فريق، ليرفع «الراقي» رصيده إلى 14 نقطة في المركز 11، مقابل 21 نقطة لـ«النمور» في المركز الثامن. وحقق النصر أول فوز له بعد غياب طويل، وجاء على حساب ضيفه الظفرة بهدف دون رد، ليصل إلى 11 نقطة في المركز 12، مقابل سبع نقاط للظفرة قبل الأخير.

وشهدت الجولة أرقاماً استثنائية، إذ إن تعادل الوحدة والوصل 3-3، هو الثاني بينهما في «المحترفين» بالنتيجة نفسها، بعد مباراة 2013 على استاد زعبيل، والبطائح يكسب نقطة على ملعبه بعد خسارته ست مواجهات سابقة. من جانبه رفع مهاجم الجزيرة علي مبخوت رصيد إلى 15 هدفاً، منها ثمانية أهداف من ركلات جزاء، ليحل ثانياً في قائمة الهدافين بعد مهاجم العين لابا بـ16 هدفاً.

وأحرز لابا أسرع أهداف العين هذا الموسم بهدفه الأول في مرمى عجمان، بعد ثلاث دقائق و17 ثانية على صافرة البداية، وأسهم في سبعة أهداف خلال ست مواجهات للعين في دوري هذا الموسم.

«الإمارات اليوم» أجرت استطلاعاً عبر حسابها في «تويتر» جاء فيه: عقب نتائج الجولة 14.. من الفريق الذي يشكل تهديداً لكل من شباب الأهلي والشارقة في صدارة دوري أدنوك للمحترفين؟ وتم رصد أربع إجابات هي أندية: الوصل والعين والجزيرة والوحدة.

وتفاعل مع الاستطلاع 1481 مشاركاً، أكد 41.1% أن العين أكبر خطر على شباب الأهلي والشارقة، ثم الوصل بنسبة 34.2%، وثالثاً الوحدة بنسبة 19.2%، والجزيرة رابعاً بنسبة 5.5%.

استفادة العين

من جهته أكد المحلل الفني خالد عبيد أن نتائج الجولة 14 رفعت من إثارة المنافسة على اللقب، لافتاً إلى أن العين استفاد من نتائج الجولة بعد الفوز بخماسية على عجمان، ليقلص الفارق مع المتصدر شباب الأهلي إلى أربع نقاط.

وقال خالد عبيد لـ«الإمارات اليوم» إن العين أبرز فريق من الممكن أن يشكل خطراً على صدارة الترتيب، موضحاً: «ذكرت في وقت سابق أن العين يحقق الفوز في مباريات الدور الأول لكن من دون أداء جيد، بينما بدأ الدور الثاني بانتصار كبير ومستوى جيد جداً، ما يؤكد أن «الزعيم» سيظهر في النصف الثاني من الموسم بشكل أفضل». وأضاف: «العين يمتلك خبرة كبيرة تساعده على تعويض فارق النقاط، لذلك أتوقع أن يدخل المنافسة بقوة على اللقب».

في المقابل أشار عبيد إلى أن خسارة عجمان مفاجأة كبيرة، وقال: «الفريق استقبل مرماه ثمانية أهداف في آخر جولتين، إذ إنه يقدم مستويات غريبة بعدما شاهدنا أنه كان من الممكن أن يحرز ثلاثة أو أربعة أهداف في 10 دقائق قبل أن يستقبل عدداً كبيراً ويخسر بخمسة أهداف».

وأكد أن الشارقة يعد لغزاً محيراً، وقال: «الشارقة يحتاج إلى تعديل أوضاعه، خصوصاً أن شباب الأهلي عانى من غيابات مؤثرة، بينما افتقد (الملك) الشغف والحماس مثلما بدأ الموسم». وأشار إلى أن مباراة الوحدة والوصل كانت «مسك ختام» الجولة، موضحاً أن كل فريق حصل على نقطة عززت من حظوظه في الاستمرار بالمنافسة.

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