مردود

استغرب مشجّعو أحد الأندية من المستوى الفني للاعب المنتقل أخيراً إلى فريق منافس في دوري المحترفين، متسائلين عن سبب عدم مشاركته مع فريقه السابق في الدور الأول رغم جاهزيته.

تكريم

كرّم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس لاعبي الجودو والجوجيتسو والكاراتيه، لحصولهم على 135 ميدالية في ثلاث بطولات الأسبوع الماضي، وحثهم على مواصلة تألقهم في النزالات المقبلة.

توصية

أوصى الجهاز الفني لأحد أندية دوري أدنوك للمحترفين، بشكل مبدئي، باستبدال لاعب أجنبي في حال استمر غيابه عن صفوف الفريق بسبب الإصابات المتكررة التي ظل يتعرض لها منذ قدومه للفريق.