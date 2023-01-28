مصر تتوج بلقب "دولية الصالات للصم"

أسدل الستار مساء أمس على منافسات البطولة الدولية الودية لكرة الصالات للصم، والتي شاركت فيها 6 فرق منهم أربعة أندية رياضية عربية وأجنبية.

وفاز بكأس البطولة والمركز الأول والميداليات الذهبية فريق الصم بوزارة الشباب والرياضة المصرية عقب تغلبه في المباراة النهائية على فريق نادي أبوظبي لأصحاب الهمم الذي حصل على الميداليات الفضية، بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وفاز نادي GSV دوسيلدورف من جمهورية ألمانيا بالمركز الثالث والميدالية البرونزية عقب تغلبه على فريق نادي العين لأصحاب الهمم 5/1 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. وجرت مراسم تكريم الفرق الفائزة وتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، وقام عبدالله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بتسليم كأس البطولة لفريق الصم بوزارة الشباب والرياضة المصرية.