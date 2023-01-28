انطلاق البطولة التأهيلية للجولة العالمية لأساتذة البادل في الشارقة

انطلقت أمس البطولة التأهيلية للجولة العالمية لأساتذة البادل في نادي "بادل آرينا" في الشارقة، والتي شهدت مشاركة أكثر من 30 لاعباً من المستويات المتقدمة من جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. وتأهل كل من خافيير رودريغيز وجوردي كازانوفا وكزافييه ماسون وخافي كويروس من فرق الرجال و سول بيريز وأنجيلا كارو وإيريس مورسيا وكريستينا نافارو من فرق السيدات للتنافس في المرحلة المقبلة من بطولة المقيمين غدًا.

وتستمر التصفيات المخصصة للمقيمين خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع حيث يقام ربع النهائي اليوم، ودور نصف النهائي غدا. وتتألف هذه البطولة التي تقام برعاية مجموعة بريد الإمارات، بالشراكة مع اتحاد الإمارات للبادل تنس ومجلس أبوظبي الرياضي، من 6 جولات ستقام في الشارقة ودبي وأبوظبي (على التوالي) على مدار 3 عطلات نهاية أسبوع ابتداءً من 27 يناير وحتى 12 فبراير المقبل.