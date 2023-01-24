تميّز

حققت فرق نادي الإمارات نتائج مميّزة في مختلف المسابقات التي ينظمها اتحاد الكرة، الأسبوع الماضي، ونشر حساب النادي على «إنستغرام» أن فرقه حققت ثلاثة انتصارات مقابل تعادل واحد، منها فوز «الصقور» في دوري الدرجة الأولى.

دفاع

كتب مشجع كبير لنادٍ محترف في مجموعة «واتس أب» أن رئيس شركة كرة القدم يستهويه اللعب الهجومي، لذلك أوصى المدرب بأن عليه أن يتبع تكتيكاً هجومياً في جميع المباريات على عكس السابق، الذي كان يلعب 11 لاعباً في الدفاع.

الحمادي

رفع جمهور الشارقة أمام النصر في الدوري لفتة كتب عليها: «لن ننساك يا علي الحمادي»، ترحما على مشجع الشارقة الذي وافته المنية، فيما قرر نادي الشارقة تخصيص ريع المباراة لإقامة مشاريع خيرية باسم الراحل.