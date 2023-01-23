العميد يرفض «النصر» أمام 10 لاعبين من الشارقة

حوّل الشارقة تأخره أمام ضيفه النصر إلى تعادل إيجابي 1-1، بعدما كان الأخير متقدماً بهدف نظيف حتى الدقيقة 79 في مباراة مثيرة جمعت الفريقين أمس على استاد الشارقة، ضمن الجولة 13 والأخيرة للدور الأول لدوري أدنوك للمحترفين. وحافظ الشارقة بهذا التعادل على الصدارة رافعاً رصيده إلى 27 نقطة، في حين أن التعادل حرمه تأكيد حسم لقب «بطل الشتاء» في انتظار نتيجة مباراة اليوم بين شباب الأهلي صاحب المركز الثاني بـ25 نقطة وعجمان، فيما رفع النصر رصيده إلى ثماني نقاط في المركز 12.

ورفض العميد الذي كان الأفضل في غالبية فترات المباراة الفوز، ليواصل النتائج السلبية.

وتلقى الشارقة ضربة قوية في بداية المباراة إثر إشهار حكم اللقاء عادل النقبي البطاقة الحمراء لحارس مرماه عادل الحوسني (18)، لعرقلته مهاجم النصر مينيل مالابا، ليقوم مدرب الشارقة كوزمين بسحب اللاعب لوان بيريرا ويحل محله الحارس درويش محمد، ويكمل الشارقة المباراة ناقصاً بـ10 لاعبين. ورغم تقدمه بهدف في الشوط الأول فإن النصر لم يستغل النقص العددي في صفوف الشارقة بطرد الحارس الحوسني.

وأسفر ضغط النصر المكثف على مرمى أصحاب الأرض في الشوط الأول عن تسجيله هدفاً عكسياً (30) سجله الحارس درويش محمد بالخطأ في مرماه من كرة خادعة لعبها لاعب النصر المغربي عادل تعرابت، فيما ألغى الحكم هدفاً للنصر في الشوط الثاني سجله ملابا (57) بداعي التسلل. وتعادل الشارقة من ركلة جزاء سددها البرازيلي كايو لوكاس (79).

وظهر بالقميص النصراوي لأول مرة في التشكيلة الأساسية لاعبا الفريق الجديدان المهاجم التوغولي بنيل ملابا والبوسني سمير مميشيفيتش.

العين ينجو من مطب البطائح

نجا فريق العين من السقوط في فخ التعادل للمرة الرابعة على التوالي في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وحقق فوزاً صعباً على مستضيفه البطائح 3-2 على استاد صقر بن محمد القاسمي، ليضع «الزعيم» النقطة 22 في رصيده، فيما تجمدت نقاط «الراقي» عند 13.

وقص لاعب العين، الدولي التوغولي لابا كودجو شريط أهداف اللقاء في الدقيقة 27، ليمنح بذلك «الزعيم» فرصة لالتقاط الانفاس، خصوصاً أن انطلاقة المباراة كانت سريعة ولم تمر بمرحلة جس النبض، وترجم الضيوف سيطرتهم على اللقاء بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 35 بواسطة الأوكراني أندري يارمولينكو.

وأكمل «الزعيم» اللقاء بـ10 لاعبين منذ الدقيقة (1+45) بعد حصول لاعبه ايرك جورجينس على البطاقة الصفراء الثانية، ما تسبب في حدوث الكثير من الأخطاء نتج من أحدها استقبال شباكهم هدف تقليص الفارق في الدقيقة 60، حينما حول المدافع كوامي كويديو الكرة بالخطأ في شباك فريقه.

وتواصلت الأخطاء الدفاعية للفريق الزائر الذي استقبلت شباكه هدف التعادل 2-2 بواسطة البرازيلي لورنسي دو في الدقيقة 81، لكن مهاجم الضيوف لابا كودجو عاد ليظهر في الدقائق الأخيرة ويسجل هدف الفوز في الدقيقة 87، ليمنح فريقه انتصاراً صعباً، بعد أن كان فريقه تعادل في آخر ثلاث جولات على التوالي.

هدفان «نسخ ولصق» للوصل

استعاد الوصل ذاكرة الانتصارات بتغلبه على خورفكان بثلاثة أهداف دون رد، على استاد الوصل في زعبيل، ليرفع «الإمبراطور» رصيده إلى 25 نقطة، بينما توقف رصيد «النسور» عند 15 نقطة.

قدم الوصل مباراة قوية بعدما سيطر على مجريات اللعب في الشوط الأول، وأحرز المدافع المغربي سفيان بوفتيني هدفين «نسخ ولصق» بعدما لعب علي صالح ركلة ركنية وقابلها لاعب «الفهود» برأسه في المرمى (10) محرزاً الهدف الأول، وبالطريقة نفسها أضاف الهدف الثاني من كرة لعبها أيضاً صالح وحولها بوفتيني برأسه وارتطمت بالعارضة وتجاوزت خط المرمى (23). في المقابل اعتمد خورفكان على الهجمات المرتدة لكن من دون خطورة على مرمى الوصل، وقاد البرازيلي إيلتون أبرز هجمة وانفرد بالمرمى، لكن سدد الكرة في يد الحارس خالد السناني (16).

من جهته لعب علي صالح إحدى أفضل مبارياته في الموسم الحالي، وكان أنشط لاعبي «الفهود»، وكاد يعزز انتصار الوصل في أكثر من مناسبة، أبرزها كرة لعبها «على الطائر» ومرت بجوار القائم (38)، وكرة أخرى سددها قوية من خارج منطقة الجزاء جاءت قريبة من المرمى (43).

وفي الشوط الثاني واصل «الأصفر» أفضليته وأحرز البرازيلي غابرييل دي سوزا الهدف الثالث عقب جهد فردي رائع وسدد الكرة بمهارة في المرمى (61)، بينما تحسن أداء خورفكان لكن تألق دفاع الوصل والحارس خالد السناني أسهم في حفاظ «الإمبراطور» على تقدمه وتحقيقه الفوز بثلاثة أهداف دون رد.

أحمد عامر يقود كلباء لهزيمة الجزيرة

قاد لاعب اتحاد كلباء أحمد عامر فريقه للفوز على ضيفه الجزيرة بهدفين مقابل هدف واحد، ليصبح رصيد كلباء 20 نقطة، بينما تجمد رصيد الجزيرة عند 23.

ونجح أحمد عامر في تسجيل هدفي كلباء، إذ جاء الهدف الأول بعد تمريرة طولية من البرازيلي لياندرو سبادايو، قبل أن يضعها عامر على يسار حارس الجزيرة علي خصيف في الدقيقة السادسة.

وحصل الجزيرة على ضربة جزاء بعد عرقلة اللاعب عمر تراوري سجل منها علي مبخوت هدف التعادل (40).

ونجح اتحاد كلباء في تسجيل الهدف الثاني عن طريق أحمد عامر في الدقيقة 88 بعد كرة رأسية هزت شباك علي خصيف.