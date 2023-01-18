الأبواب المغلقة تجهز العراق لـ"نهائي خليجي 25"

أجرى المنتخب العراقي لكرة القدم حصته الختامية مساء اليوم تحضيراً للمواجهة القوية التي ستجمعه مساء غد الخميس، أمام منافسه العماني ضمن نهائي دورة كأس الخليج "خليجي 25" المقامة في مدينة البصرة العراقية.

وأقيم المران خلف الأبواب المغلقة بطلب من الجهاز الفني للمنتخب وبموافقة الاتحاد الخليجي وذلك بعد أن أخطر المسؤولون في الأخير أنه يحق لكلا المنتخبين فتح أو اغلاق المران الختامي أمام وسائل الاعلام بعكس الأدوار السابقة وفي مرحلة المجموعات.