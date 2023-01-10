الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس يمنح 22 لاعباً الحزام الاسود بدفعته الأولى

احتفى مجلس إدارة انادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بتخريج 22 لاعباً ولاعبة تايكواندو بنيلهم الحزام الاسود الدولي وذلك في الدفعة الاولى للاعبي النادي منذ تأسيسه وسلم رئيس مجلس الادارة أحمد عبد الرحمن العويس الشهادات الدولية والحزام الأسود بعد اعتمادها من الأكاديمية العالمية للتايكواندو.



وشارك في تسليم الشهادات الدولية والحزام الأسود أعضاء مجلس الإدارة عبيد العسم السويدي وطارق جمعة السويدي وعلي عبيد الحمودي وخالد إبراهيم الناخي والمدير التنفيذي للنادي المهندسة هنادي خليفة الكابوري.



وضمت قائمة اللاعبين الحاصلين على الحزام الأسود كل من: أسامة محمود لطفي، علي جاسم، جابر محمد جابر، طه نشات، نبيل ايمن، احمد محمود لطفي، نوررسلان، مريم طاهر، نور مجدلاوي، فاطمة محمد جابر، حمدان خالد القرمطي، بيجاد وليد، عبد الرحمن خالد القرمطي، سلطان السويدي، صلاح الدين معالي، زاهد الرحمن، حمدان علي، علي رضا، عبد الله زهير، بتول رسلان وراشد إبراهيم.



وفي هذا السياق أشاد عضو مجلس ادارة النادي ومشرف رياضة التايكواندو طارق جمعة السويدي بالنقلة النوعية التي تعيشها رياضة التايكواندو في النادي ووصف نيل 22 لاعباً ولاعبة للحزام الاسود الدولي بانه أحد أهم مكاسب النادي في التايكواندو خصوصا أنها اول دفعة ترقية للحزام الاسود في النادي منذ تأسيسه في 2016.



وأشار أن ذلك سيعطي اللاعبين الدافع المعنوي الكبير ليواصلوا سعيهم بتحقيق الطموح وايضا للقائمين على شؤون التايكواندو بمواصلة العمل نحو تحقيق رؤية النادي المستقبلية مؤكدا انها تعكس نجاح الخطط الفنية المعتمدة.



وأكد أن ادارة التدريب الرياضي ستوصي مدربي النادي بالعمل على تخريج الدفعة الثانية من حملة الحزام الأسود خلال عام 2023 ايضا، وتزامنا مع الحفل قدم المدير الفني علي علوي نبذة عرف بها بأهمية نيل اللاعبين للحزام الاسود الدولي مؤكدا ان ذلك جاء بعد تدريبات فنية ومحاضرات علمية استمرت أربع سنوات شاركوا خلالها بالبطولات الرياضية القوية محليا ودوليا