نصيحة

نصح وكيل لاعبين لاعباً صاعداً في أحد أندية المحترفين بالموافقة على شروط تجديد عقده، ورفض عرض من نادٍ منافس، محذراً إياه من أنه قد لا يحظى بفرصة اللعب في التشكيلة الأساسية، حال قرر الانتقال إلى ذلك النادي الذي يضم العديد من النجوم.

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توقع مراقبون أن يعلن أحد أندية المحترفين قريباً تجديد عقد مدربه الأجنبي، بعدما توصل الطرفان إلى اتفاق مرضٍ للطرفين، لكن المدرب طلب مهلة للتفكير قبل التوقيع النهائي على العقد الجديد.

إنذار

طالب رياضيون بأن تقوم اللجان المختصة في اتحاد الكرة بمراجعة قرار حصول لاعب على بطاقة صفراء فقط، رغم أنه بسبب خشونته تسبب في كسر جمجمة لاعب منافس، دخل على إثرها المستشفى، وتسبب في إنهاء موسمه. قائلين إن البطاقة الحمراء كانت أولى، بسبب التدخل العنيف.