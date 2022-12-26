فتور

أشار مراقبون إلى أن تراجع أداء اللاعب الأجنبي بأحد أندية دوري المحترفين في الفترة الأخيرة يعود إلى وجود فتور في العلاقة بينه وبين أحد إداريي النادي، على خلفية مطالبته بزيادة راتبه، ما جعله يفكر في الانتقال إلى نادٍ آخر على الرغم من الشرط الجزائي الموجود في عقده.

تخفٍّ

وضع نجم شهير غائب عن صفوف ناديه الغطاء على رأسه خلال مروره بالمنطقة المختلطة عقب نهاية المباراة؛ تفادياً لتلقي أي أسئلة حول السبب في غيابه عن الفريق ومصير مستقبله، لكنه أزاح الغطاء بعد أن ظن ألا أحد يراه.

السناني

داعب لاعبو فريق الوصل حارس مرماهم خالد السناني، لإجرائه عدداً من المقابلات الصحافية عقب نهاية مباراته أمام العين التي تألق فيها، وعلقوا بأنه كثير الحديث لوسائل الإعلام، لكنهم بدورهم رفضوا إجراء أي مقابلات معهم.