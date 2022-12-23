سواريز

رفض ناد في دوري المحترفين ترشيحاً من أحد وكلاء اللاعبين للتعاقد مع النجم الأورغوياني لويس سواريز، خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعدما انتهى عقد اللاعب مع ناسيونال الأورغوياني، وذلك بسبب أن عمره أصبح 35 عاماً ولن يقدم إضافة للفريق.

الكاسير

تسبب حصول مهاجم الشارقة، الإسباني باكو الكاسير، على إنذارين سابقين، في حرمانه من المشاركة مع فريقه في المباراة الأخيرة أمام اتحاد كلباء، التي انتهت بفوز الشارقة 4-صفر ضمن الجولة 11 للدوري، علماً أن الكاسير يمثل أحد أبرز اللاعبين الأجانب في الدوري المحلي.

درويش

عاد حارس مرمى الشارقة درويش محمد للجلوس إلى دكة البدلاء، بعد استعادة الحارس عادل الحوسني مكانه أساسياً، اعتباراً من مباراة الفريق الأخيرة أمام اتحاد كلباء إثر تعافيه من الإصابة، إلا أن درويش أثبت منذ بداية الموسم جدارته في تشكيلة «الملك».