"الهيئة" تنظم ورشة عمل لتوعية الكوادر الطبية الرياضية

نظَّم مركز القيادات الرياضية التابع للهيئة العامة للرياضة ورشة عمل بعنوان (المستجدات في الطب الرياضي والوقاية من الإصابات الرياضية) بهدف تعزيز توعية الكوادر الطبية العاملة في القطاع الرياضي وتطوير قدرتها على الوقاية من الإصابات الرياضية.

وتضمنت الورشة محاضرة ومختبر ابتكار، وقدم المحاضرة فيليب شومييه، رئيس قسم التأهيل والتدريب في مركز الفيفا الطبي المتميز، بحضور أعضاء الكوادر الطبية والفنية وخبراء التغذية في الاتحادات والأندية الرياضية. وركزت المحاضرة على أهمية الاختبارات البدنية ودورها الأساسي في تطوير اللاعبين بالاعتماد على النتائج التي تظهرها أجهزة الاختبارات، واستخدامها عند وضع البرامج التدريبية للاعبين، حيث تعمل هذه الأجهزة على تقييم اللاعبين بدنياً وذهنياً لاكتشاف مدى جاهزيتهم، ودراسة حاجتهم لتعديل نظامهم التدريبي وتجاوز نقاط الضعف التي تظهر في الاختبارات. واعتبر عمر عبدالرحمن آل علي، مدير مركز القيادات الرياضية أن تنظيم هذه الورشة يأتي في ضوء العمل على تمكين مختلف الكوادر العاملة في القطاع الرياضي سواء من الناحية الفنية أو الإدارية أو الطبية.