"ورشة حكومة دبي" تشارك في "تحدي دبي للياقة"

تشارك "ورشة حكومة دبي" في "تحدي دبي للياقة 2022"، حيث ستتضمن الورشة مباراتين وديتين في كرة السلة وكرة القدم مع نادي دبي لأصحاب الهمم، إلى جانب المشاركة في الفعاليات الرياضية الأخرى. وأكد فهد أحمد الرئيسي، المدير التنفيذي لورشة حكومة دبي، أهمية المشاركة في هذا التحدي كونه يساهم في تعزيز مكانة دبي كمدينة تتبع أسلوب حياة صحي.

يذكر أن "التحدي" يوفر فرصة مثالية لعشاق الرياضة من كل الأعمار والقدرات البدنية، للاستفادة من أنشطة اللياقة المنتشرة في أنحاء الإمارة لتحقيق الهدف المشترك، بالالتزام بممارسة 30 دقيقة من النشاط يومياً على مدار 30 يوماً متتالية. ويشتمل التحدي على عدد كبير من التمارين والأنشطة الرياضية التي يمكن للمشاركين الانخراط فيها بأي وقت وفي أي مكان داخل الإمارة بهدف تشجيع الأفراد على ممارسة النشاط البدني وتوفير الفرصة لمشاركة مختلف فئات المجتمع في مبادرة تدعو إلى التركيز على الصحة البدنية والنشاط الرياضي الذي يحتاجه كل فرد.