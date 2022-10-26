"تنفيذي الأولمبية" يوجه بتشكيل فريق عمل دورة الألعاب الخليجية للشباب

وجه المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية بتشكيل الفريق التنفيذي للنسخة الأولى من دورة الألعاب الخليجية للشباب والتي تستضيفها الإمارات العام المقبل 2023، وذلك للبدء في وضع التصور العام لمتطلبات الدورة وإعداد وتجهيز كافة المتطلبات والجوانب الفنية والإدارية واللوجستية لتقديم نسخة استثنائية من الحدث تليق بحجم سمعة ومكانة الدولة وقدرتها التنظيمية لمختلف المحافل والاستحقاقات الرياضية.

وتقدم المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، على جهود سموه لدعم مسيرة الحركة الأولمبية الوطنية، والمقترحات الرامية لترسيخ ركائز قوية للرياضيين تقوم على التنافس الشريف وتطبيق أفضل الممارسات والقيم والأسس الرياضية النبيلة، ليس على مستوى الدولة فحسب بل على مستوى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بعد أن تبنى سموه فكرة إطلاق أول محفل رياضي خليجي لشريحة الشباب في إطار منظم ينمي قدراتهم ويجمعهم تحت هدف واحد يسعون إليه جميعاً وهو الوقوف على منصات التتويج.

جاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية الذي عُقد مساء أمس عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة الدكتور أحمد بالهول الفلاسي النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وحضور محمد المحمود النائب الثاني لرئيس اللجنة الأولمبية، والمهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة وكلّ من الأعضاء المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، واللواء (م) إسماعيل القرقاوي، والعميد أحمد حمدان الزيودي، إضافة إلى محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية.

واستعرض أعضاء المكتب التنفيذي خلال الاجتماع تقارير الدورات الرياضية لعام 2023 وتقارير الفعاليات والأحداث الرياضية والمجتمعية التي نظمتها اللجنة وشاركت فيها خلال المرحلة الماضية. ووافق المكتب التنفيذي خلال الاجتماع على مشاركة اللجنة الأولمبية الوطنية في اجتماع المكتب التنفيذي لرؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يُعقد غداً في مدينة الرياض، ويسبق بيوم واحد الاجتماع الـ34 لرؤساء اللجان الأولمبية الخليجية.