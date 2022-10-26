2000 لاعب يتوافدون على أبوظبي للمشاركة في بطولة العالم للجوجيتسو

بدأت وفود منتخبات العالم في الوصول إلى أبوظبي، للمشاركة في النسخة الـ27 من بطولة العالم للجوجيتسو التي يستضيفها اتحاد الإمارات للجوجيتسو في جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى الثامن من نوفمبر بمشاركة نحو 2000 لاعب ولاعبة من 70 دولة.

وأكد الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، فهد علي، أن بطولة العالم للجوجيتسو التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي، وتستضيفها أبوظبي للعام الثالث على التوالي، تعد من أكبر وأضخم البطولات على أجندة الرياضة العالمية، على صعيد أعداد الدول واللاعبين المشاركين، لافتاً إلى اكتمال التحضيرات لاستضافة الحدث، بالتعاون مع شركاء النجاح، وبما يليق بمكانة أبوظبي كموطن عالمي للجوجيتسو. ورحّب الشامسي بوفود المنتخبات المشاركة، متمنياً لها طيب الإقامة والتوفيق في تقديم أفضل مستوى تنافسي.

ويواصل المنتخب الوطني للجوجيتسو استعداداته القوية للبطولة، حيث دخل في المرحلة الأخيرة والحاسمة من الإعداد في معسكره الداخلي، متمسكا بآماله الكبيرة في التتويج مجدداً بالبطولة، والحفاظ على اللقب للعام الثالث على التوالي. وتضم قائمة المنتخب الوطني المشارك في البطولة بفئاتها المختلفة 116 لاعباً ولاعبة، وهي تشكيلة تركز على عوامل الخبرة والشباب والكفاءة الفنية.

من جانبه، قال المدرب الأول للمنتخب الوطني، رامون ليموس، في تصريحات صحافية، إن «لاعبي ولاعبات المنتخب على وعي تام بأهمية المرحلة الحالية، ويدركون حجم المسؤولية، وهم على بعد أيام قليلة من انطلاق الحدث العالمي»، مشيراً إلى أنهم قد التحقوا منذ شهر تقريباً بمعسكر داخلي ضمن خطة الإعداد التي أقرّها الاتحاد، لضمان الجاهزية والتركيز، وتعزيز القدرات على المنافسة والتتويج. وأضاف: «ثقة الاتحاد والجهاز الفني بهذا الجيل من الأبطال لا حدود لها، فهم يملكون كل العوامل التي تؤهلهم للمنافسة، وتجاوز نخبة لاعبي العالم، والحفاظ على اللقب، لاسيما أنهم يتنافسون على أرضهم وبين جمهورهم الذي سيُوجد بقوة خلفهم في المدرجات، وسيمنحهم حافزاً إضافياً لتحقيق التميز».