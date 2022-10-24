منافسة

علمت «الإمارات اليوم» أن أحد أندية الدوري السعودي دخل في منافسة مع نادٍ في دوري أدنوك للمحترفين، للتعاقد مع المدرب الألماني وينفريد شايفر الذي يميل إلى الموافقة على العرض الإماراتي، لكن إدارة النادي المعني لم تحسم قرارها بشأن المدرب الحالي.

محترف

قال عدد من جمهور اتحاد كلباء إنه أصبح من الضروري البحث عن محترف جديد، يعوّض النقص في خط الهجوم، بعد تواضع أداء أحد مهاجميه الأجانب، متمنين أن يكون ذلك في فترة الانتقالات الشتوية.

مفاوضات

دخل مسؤولو أحد أندية المحترفين في مفاوضات جادة مع مدرب الفريق الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، من أجل تجديده للاستمرار في قيادة الفريق، بعد النتائج الإيجابية المميزة التي ظل يحققها.