فرحة أغلى لقب

احتفل فريق الشارقة لكرة القدم أمس، بفرحة إحراز لقب أغلى البطولات، كأس رئيس الدولة، بعد الفوز في المباراة النهائية على الوحدة 1-0. وجاءت فرحة الشارقة كبيرة، كونه اللقب التاسع في تاريخه ببطولة الكأس، بجانب أنه جاء بعد انتظار دام لسنوات طويلة، منذ آخر لقب أحرزه بالمسابقة في موسم 2003. ويُشكل هذا التتويج دفعة معنوية كبيرة للشارقة في موسم يسعى لأن يكون استثنائياً، بعد التعاقد مع نجوم أجانب مميزين، خصوصاً أن هدف الفوز بالكأس جاء بتوقيع الإسباني باكو ألكاسير.