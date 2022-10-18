عقد

تفكر إدارة أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين في شراء عقد لاعب انضم إلى الفريق على سبيل الإعارة بعدما تألق بشكل لافت وتجنباً لدخول أندية أخرى في منافسة لشراء عقده عقب نهاية الموسم.

جمهور

أكد متابعون لدوري الدرجة الأولى أن الحضور الجماهيري لمنافسات الهواة ارتفع بشكل بارز ودعوا اتحاد كرة القدم إلى تخصيص جوائز مالية تمنح لأفضل جمهور يحضر للمدرجات وأفضل أسلوب تشجيعي أسوة بمبادرات رابطة المحترفين.

دراج

غاب دراج في المنتخب الوطني للدراجات خلال الفترة الماضية عن المشاركات في البطولات بشكل كامل، بسبب صعوبة الحصول على التفرغ بعد أن كان قد حقق نتائج وميداليات كثيرة مع المنتخب الوطني في البطولات التي شارك فيها.