علي خصيف أمام شباب الأهلي.. خطأ مؤثر و7 تصديات حاسمة وبطاقة حمراء

شهدت مباراة شباب الأهلي والجزيرة في افتتاح الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين أول من أمس متناقضات عدة بالنسبة إلى حارس المرمى الدولي علي خصيف، الذي تسبب في الهدف الأول الذي دخل مرماه بعد ارتكابه خطأ مؤثراً، بينما قدم إحدى أفضل مبارياته خصوصاً في الشوط الثاني، قبل أن يتعرض للطرد، ويسهم في خسارة الفريق للمرة الأولى في الموسم الجاري.

وحقق «فرسان دبي» الفوز في الوقت القاتل بهدفين مقابل هدف، ليرفع شباب الأهلي رصيده إلى 10 نقاط، بينما تعثر الجزيرة للمباراة الثالثة على التوالي، بعدما تعادل مع بني ياس والشارقة في الجولتين الرابعة والخامسة قبل أن يخسر للمرة الأولى ويتوقف رصيده عند 11 نقطة.

وبدأ خصيف اللقاء بطريقة غير متوقعة عندما دخل مرماه الهدف الأول الذي أحرزه السوري عمر خريبين من كرة سهلة لمست يده ودخلت المرمى في الدقيقة 30، قبل أن يتألق بشكل لافت ويحقق أرقاماً رائعة وفقاً لإحصاءات رابطة المحترفين.

وتصدى خصيف البالغ 35 عاماً، إلى سبع كرات حاسمة من لاعبي شباب الأهلي، ست منها من الوضع الطائر، ولمس خصيف الكرة 40 مرة، واستعادها سبع مرات ومرر الكرة 28 مرة بواقع 18 تمريرة إلى الأمام و13 كرة طويلة، قبل أن يحصل على البطاقة الحمراء في الدقيقة 83، بعدما عرقل الأرجنتيني كارتابيا وهو في طريقه للمرمى، ليحصل علي خصيف على البطاقة الحمراء للمرة الرابعة في مسيرته مع الجزيرة، وللموسم الثاني على التوالي بعدما كان قد تم طرده في الموسم الماضي. بينما حصل على البطاقة الحمراء للمرة الأولى في موسم 2011-2012 والمرة الثانية في موسم 2018-2019.

والمفارقة أن الحارس البديل راكان وليد تألق فور نزوله بدلاً من علي خصيف، وتصدى لفرصة هدف محقق من انفراد تام للمالي شيكنا دومبيا في الوقت بدل الضائع، قبل أن يحرز يوسف جابر هدف الفوز لشباب الأهلي في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع (90+6) بكرة رأسية جميلة.

• الجزيرة لم يحقق الفوز في آخر 3 مباريات، تعادل مرتين مع بني ياس والشارقة، وخسر من شباب الأهلي.

إصابة في الركبة تبعد خيسوس عن شباب الأهلي 6 أسابيع

أعلنت شركة شباب الأهلي لكرة القدم أمس، عن إصابة اللاعب البرازيلي إيغور خيسوس في الرباط الجانبي الداخلي للركبة ليتأكد غيابه فترة لا تقل عن ستة أسابيع. وذكرت على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنه: «أثبتت نتائج الفحوص الطبية إصابة اللاعب إيغور خيسوس في الرباط الجانبي الداخلي، والتي تعرض لها في التدريب الذي سبق مباراة الفريق أمام الجزيرة، ما يترتب عليه غيابه خلال الفترة المقبلة لمدة تصل إلى ستة أسابيع واستكمال برنامج العلاج والتأهيل مع الجهاز الطبي للفريق الأول».

يُذكر أن خيسوس غاب عن «فرسان دبي» في أغلبية مباريات الموسم الماضي عقب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، بعدما شارك ست مباريات وأحرز هدفين، أما الموسم الحالي فلعب المهاجم البرازيلي خمس مباريات وأحرز هدفاً واحداً في مرمى الوحدة.