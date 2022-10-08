رسمياً.. المصري أحمد رفعت ينتقل إلى الوحدة على سبيل الإعارة

أعلن اليوم نادي الوحدة لكرة القدم من خلال حسابه الرسمي في "تويتر" التعاقد رسميا مع الدولي المصري أحمد رفعت (29 عاما)، والقادم من نادي فيوتشر لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة. وأكد النادي أن التعاقد مع اللاعب جاء في إطار مساعيه لتعزيز صفوفه وتلبيه متطلبات النجاح. وقال اللاعب في تصريح صحافي إنه سعيد بالعمل الاحترافي خلال إتمام إجراءات التعاقد، معربا عن سعادته بالانضمام إلى صفوف الوحدة.

وبدأ اللاعب مشواره في 2013 مع نادي إنبي ثم انتقل إلى الزمالك والاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي قبل أن ينضم إلى فيوتشر.