الشارقة يهيمن على جوائز رابطة المحترفين لشهر سبتمبر

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، أسماء الفائزين بجوائز الأفضل الشهرية، لشهر سبتمبر 2022، في "دوري أدنوك للمحترفين، وذلك بتفوق نادي الشارقة، بعد فوز لوان بيريرا بجائزة أفضل لاعب، وأولاريو كوزمين بجائزة أفضل مدرب، ودرويش محمد بجائزة أفضل حارس مرمى.

وجاء تفوق الفائزين بعد حصولهم على أعلى الأصوات، بعد فتح باب التصويت للجمهور عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق عبر الهواتف الذكية، لمدة 24 ساعة.