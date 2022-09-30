برج خليفة يحتفي بـ"دوري السلة الأمريكي في أبوظبي"

نظمت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، والرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية اليوم عرضاً بصرياً على برج خليفة، احتفالاً بإطلاق العد التنازلي لمباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أبوظبي 2022.

وتصاعد حماس الجمهور مع ظهور شعار المباريات، التي تستضيفها العاصمة الإماراتية للمرة الأولى في منطقة الخليج العربي، على البرج الأيقوني، مصحوباً بعرض ضوئي مذهل.

وتألقت أيضاً ساعة العد التنازلي تحت أضواء الليزر الملونة على جدار أطول مبنى بالعالم، في حدث استثنائي سيشكل علامة فارقة في تاريخ أحد أكثر الدوريات الرياضية متابعةً على الساحة الدولية.